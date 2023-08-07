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【春水堂】開新店！可愛雞蛋糕、珍珠霜淇淋限店販售 再送珍奶、限量小禮物

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
春水堂 Chun Shui Tang提供
春水堂 Chun Shui Tang提供

籌備許久的「春水堂」華山店開幕啦！選在父親節8/8這天和大家見面，不只推出消費送珍奶及功夫麵印章明信片及滿額禮等優惠活動，店內還販賣限定的「小春雞蛋糕」及「黑糖琥珀珍珠霜淇淋」，在華山逛展累了，別忘了來上一份造型可愛、香甜的雞蛋糕和濃郁的珍奶冰淇淋，過個超愜意的假日午後吧！

春水堂 Chun Shui Tang提供
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春水堂 Chun Shui Tang提供
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開在華山1914文創園區裡的春水堂華山店，有著大受好評後才揮軍北上來插旗的「小春雞蛋糕」，做成珍珠奶茶、茶壺、蓋杯，還有創始店的「寶瓶門」等造型，口味則有珍珠卡士達、紅豆卡士達、黃金蜂蜜及經典原味，小巧可愛、作為下午茶點心份量剛剛好！目前雙北只在華山店才吃得到；同樣是華山店限定販售的，還有「黑糖琥珀珍珠霜淇淋」，是從去年的人氣飲品「黑糖琥珀珍珠拿鐵」變身而來，不只使用頂級紅茶霜淇淋來搭配濃郁黑糖，再加上Q彈珍珠和酥酥脆脆的焦糖脆餅助攻，口感更豐富，讓味蕾享受再上一層！珍奶控們一定得試試～

春水堂 Chun Shui Tang提供
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春水堂 Chun Shui Tang提供
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為了歡慶華山店開幕，只要消費就送珍珠奶茶或功夫麵印章明信片1張，8/8～8/10三天，單筆消費滿999元，送限量珍珠奶茶「買一送一券」，8/11～8/13單筆消費滿1299，將贈送限量的春水堂野餐墊，趁著假日揪朋友一起到華山走走、逛展喝珍奶吧！

春水堂 Chun Shui Tang提供
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【春水堂】華山分店

地址：華山1914文創園區 中1B館，台北市中正區八德路一段1號

電話：02-23416087

營業時間：10：30～21：00

8/3起：消費送「珍珠奶茶」或「功夫麵」印章明信片乙張(隨機不挑款)，均限量

8/8～8/10：單筆消費滿999，送珍珠奶茶買一送一券，限量

8/11～8/13：單筆消費滿1299，送春水堂野餐墊，限量

小春雞蛋糕

珍珠卡士達、紅豆卡士達、黃金蜂蜜、經典原味 4種口味

限定販售分店：

北區/桃竹區：華山店、桃園藝文店

中區：龍富店、市政店

黑糖琥珀珍珠霜淇淋

限定販售分店：華山店、環球中和店

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