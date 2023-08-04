30家up「父親節優惠」超強整理！ 飯店餐廳速食+爸爸證件優惠、冰淇淋+咖啡買1送1、樂園88元 吃喝玩樂統統有

給爸爸來個驚喜！ 即將迎接「2023父親節」來臨，準備好獻上什麼心意呢？ 快來看看udn旅遊美食小編整理超強「88節優惠懶人包」，無論是帶老爸上餐廳館子吃火鍋、到飯店吃牛排大餐、在家吃速食大餐，想買個應景的父親節蛋糕、超商帶個點心、冰淇淋嚐鮮，甚至相約到樂園或景點小旅行，吃喝玩樂都有滿滿優惠等你拿！

●7-ELEVEN

圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN全門市即日起至8/7推出CITY PRIMA大精品美式咖啡買1送1、大杯精品拿鐵買2送1；另有CITY PEARL黑糖珍珠撞奶（冰／熱）、冰珍珠奶茶（特大杯）、熱珍珠奶茶（大杯）等任選2杯88元，CITY TEA優格好多青茶2杯優惠價88元。

「OPEN POINT行動隨時取」即日起至8/9推出CITY系列指定飲品組合優惠價888元，每會員可限購4組。現萃茶、精品咖啡為限定門市兌領。同一期間，CITY CAFE超大咖美式咖啡／拿鐵（900ml）任2杯120元，每日限量2,000組，限線上支付購買，每日每會員限購2組。

7-ELEVEN限定門市販售「夏日芒芒霜淇淋」，自8月起推每周五六日使用icash Pay支付享買1送1；同時7-ELEVEN酷聖石複合店，每周五六日推出全品項冰淇淋第2杯半價。

●全家便利商店

圖／全家便利商店提供

全家便利商店自即起至8/6限時3天推出7款商品買1送1好康優惠，包括「FamiCollection金萱二十七」同品項買1送1；「Let’s Café特大冰椪柑氣泡美式」、「Let’s Café特大冰西西里氣泡美式」任選買1送1；私品茶「厚濃靜岡抹茶拿鐵（冰熱不限）」同品項買1送1；「博仁堂涼茶」、「博仁堂仙楂洛神飲」任選買1送1；「經典黑炫酷繽沙（牛奶／拿鐵）」任選買1送1；「WA!COOKIES鐵觀音濃茶奶蓋雪糕」同品項買1送1。

●麥當勞

圖／麥當勞提供

麥當勞歡樂送即日起至8/29，推出「大薯、黃金地瓜條、OREO 冰炫風、經典那堤」四大品項買一送一，點餐輸入優惠碼「BOGO」即可享有。

●漢堡王

漢堡王8月優惠有超狂的「59元雞排」、「8大品項買一送一」，包含大杯飲料、薯條、辣薯球、雞塊、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡等。

圖／漢堡王提供

●必勝客

圖／必勝客提供

即日起至8/8，全台必勝客門市，不分平假日販售「三個13吋大披薩888元」，第一個大披薩15款經典口味皆可選擇，第二個跟第三個大披薩限555至565元口味；還有一個13吋大披薩+義大利麵或熱烤拼盤一份，最低558元起；一個13吋大披薩＋外帶大披薩／外送小披薩+指定拼盤，最低999元起；冰藏起司塔6入禮盒加購優惠價299元。

●達美樂

圖／達美樂提供

達美樂即日起推出「外送大披薩3個699」，包含達美樂獨家四喜口味，最多一次可以享受到12種風味，即起至8/13推「父親節999套餐」，包含兩個大披薩，香酥烤雞腿排、現烤蝴蝶酥跟大可樂。

●拿坡里

圖／摘自拿坡里官方粉絲團。

拿坡里即日起至8/17，至門市點購「雞腿二重奏(6塊)」，再送「酥炸雞翅(6塊)」，只要319元，原價450元。

●王品牛排

圖／王品集團提供

即日起至8/31，只要爸爸的身分證字號任2碼英文或數字符合「R、O、S、E、2、8、8」，王品牛排平日到店消費兩客套餐，即款待即款待價值1,375元的「法式焗烤龍蝦」。若新竹、台南、高雄鄉親直接中英文1碼，全台爸爸們只要身分證2個數字符合「2、8、8」中2碼，也能吃到龍蝦。

●西堤牛排

圖／王品集團提供。

西堤牛排自即日起至8/31，到店消費單客「經典套餐」喊聲「爸爸，金多蝦」，即為爸爸主餐免費加一份價值168元的「爐烤串鮮蝦」。另外7月底前到全台西堤牛排，消費2客經典套餐，還可用11元優惠價加購「醬烤和牛肋骨」1份。

●陶板屋

圖／王品集團提供。

即日起至8/31期間，平日到陶板屋內用2客套餐，和爸爸拍照打卡成功，即贈「威士忌牛肋」1份。

●聚 日式鍋物

圖／王品集團提供。

即日起至8/8期間，到聚 日式鍋物官方FB指定貼文留言，或到店掃碼桌面立牌即可領券，憑券內用「雙人瀑布聚系列」套餐任一款，就招待北海道生啤酒1瓶。

●藝奇 和牛岩板燒

即日起至8/31，平日到藝奇 和牛岩板燒全台門店消費2客套餐，出示指定活動畫面，即享價值480元的「初霧酒燒廣島牡蠣」乙份(2顆)。

●問鼎麻辣鍋

圖／問鼎提供

即日起至8/15前，只要提前至少1日預約訂位問鼎麻辣鍋，則可享有「爸爸幾歲送幾片牛肉」的限時優惠，含3成人以上選擇單點消費，同桌每成人消費達1,000元，即贈「與父親歲數相同數量的『美國Choice頂級牛胸腹/屏東活菌豬五花』」，包括爸爸、阿公均可享資格，同桌取一最年長者計算，需出示本人相關證件。

●千葉火鍋

圖／千葉火鍋提供

自8/5至8/8期間，只要爸爸來千葉火鍋用餐，拍下親爸爸的照片上傳粉絲團，爸爸開鍋就送大生蠔乙個(新千葉火鍋不適用)。

●真珠

圖／真珠官網

饗賓餐旅旗下「真珠」餐廳，單筆消費滿1,000元，即贈送「真珠 菜色兌換券」乙張。

●果然匯

圖／果然匯官網

饗賓餐旅旗下「果然匯」，單筆消費滿1,000元，即贈送「平日午/晚餐、假日下午餐，兩人同行第2人餐費85折券」乙張。

●爭鮮迴轉壽司、爭鮮 PLUS

8/8當天，只要至爭鮮迴轉壽司、爭鮮 PLUS門市，單筆消費滿1000元，即贈「一本星鰻」1 份，價值120元。

●MAGiC TOUCH PLUS

圖／爭鮮集團

MAGiC TOUCH門市於8/7至8/8期間，點「特上厚切鮭」特價40元，原價60元。

●定食 8

定食8則是8/5至8/8期間，來店消費定食，享60元加購「鮭貝甜蝦盛」1份。

●TGI FRIDAYS

圖／翻攝TGI FRIDAYS Taiwan臉書

TGI FRIDAYS即起推出每週五「沙朗牛排 買一送一」優惠，凡出示TGI FRIDAYS臉書活動畫面即可享用，須注意的是，「沙朗牛排 買一送一」優惠於活動期間的每週五適用，自2023/7/28至9/22期間，僅限英才、桃園、夢時代、林森、台南、松高、市政餐廳適用，而自2023/7/28至8/18期間，則是古亭餐廳適用，而每桌每次至多買二送二，均需加收原價之10%服務費。

●路易莎

圖／路易莎提供

自8/1至8/11購買路易莎咖啡飲品(不含手沖及超越精品咖啡)享88折，莎粉必點經典款咖啡拿鐵、美式和莊園系列都有優惠；自8/14至8/30路易莎將首次祭出好友分享日，全門市每週一、二、三上午11點前全飲品(不含手沖及超越精品咖啡)第二杯半價。

●黑浮咖啡

圖／黑浮咖啡提供

即日起至8/8黑浮咖啡特別推出「雙重豪氣獻禮」優惠活動，下載「黑浮國際餐飲APP」，即可免費領取APP優惠券，消費滿1,399元就能憑券以「最高5折」加購聚餐必點「巴伐利亞酥烤脆皮豬腳」及微醺首選「精釀啤酒」。

●奎克咖啡

圖／奎克咖啡提供

奎克咖啡即日起至8/8，祭出消費滿888元並於「黑浮國際餐飲集團APP」領取優惠券，即享免費招待「紐奧良肯瓊牛肉熱壓丹麥起司早午餐」一份的好康。

●COLD STONE

圖／COLD STONE提供

以LINE FRIENDS好友露營為主題設計的COLD STONE「熊大兔兔露營趣」冰淇淋蛋糕，選用超人氣極濃巧克力冰淇淋mix棉花糖，加上可愛露營佈置圖案吸睛十足，即起開賣6吋蛋糕1680元可愛入手，再優惠8/8前購買任一冰淇淋蛋糕即可享9折優惠，OPEN POINT會員則享88折優惠。

●Häagen-Dazs

圖／Häagen-Dazs提供

Häagen-Dazs今年推出4款父親節造型蛋糕，於8/6之前，任選2顆冰淇淋蛋糕，即加贈3張單球冰淇淋兌換券。另外還有指定款優惠價、外送免運等優惠。

●義美巧克力酥片霜淇淋聖代

圖／IG@oldgirl.mytw.foodie授權

即日起至8/6，前往義美門市購買「巧克力酥片霜淇淋聖代」享買一送一(原價65元/杯)，須注意是，會員不再享95折。

●31冰淇淋

圖／31冰淇淋官方粉絲團

自即日起至8/31，只要前往31冰淇淋購買迷你三球（150元）即可+31元再多一球，至多加購7球冰淇淋。

●六福萬怡酒店

圖／六福萬怡酒店提供

台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳推「我愛爸爸：身分證字號對對碰」凡於8/1至8/31，兩人至敘日享用平日午餐，身分證字號任兩碼有「5、2、8」即可享第二人餐費半價，每桌不限組數，多人同行也划算。此外搭配夏季加碼海鮮自由，凡平日中午均贈送每位成人一份西班牙風味炭烤松葉蟹，假日用餐則是加碼松葉蟹、廣島生蠔、生食級北海道干貝無限吃到飽。

●台北美侖商旅

圖／美侖商旅提供

台北美侖商旅於8/5至8/8推出「爸氣食足父親節饗宴」優惠活動，身分證號對中「5288」連碼，即可免費享用父親節套餐一客（須出示身分證件，價值2,068元），期間另加碼推出4人同行1人免費優惠，數量有限。

●台北花園大酒店

圖／台北花園大酒店提供

台北花園大酒店自8/4至8/8，凡於饗聚廚房、花園thai thai及PRIME ONE牛排館用餐消費，享兩人以上同行88折優惠，用餐消費金額滿3,000元，再消費滿額加贈價值超過千元天成文旅橄欖精油洗髮沐浴凝露與蜂蜜蘆薈潤膚乳。

●台北新板希爾頓酒店

圖／台北新板希爾頓酒店提供

台北新板希爾頓酒店「悅市集全日餐廳」推出「528我愛爸」餐飲優惠活動，即日起至8/8，只要四人同行，爸爸可享免費吃到飽，同時，至8/31前再推身份證字號優惠，只要對中「5、2、8」其中兩個數字，即享用全桌85折優惠；另外，酒店三樓青雅中餐廳，也於8/5、8/6、8/8共三天，推出包廂10人菜單及小家庭菜單6,800元起(需兩日前預訂)。

●雲品溫泉酒店

圖／雲品酒店提供

雲品溫泉酒店丹彤西餐廳自8/5至8/6的午餐時段，享四人同行、一位父親免費；而8/5至8/8至KEN CAN by Ken Chan中餐廳，凡有出示身分證的已婚男士，皆可免費享主廚特製港式艇仔炒帝皇蟹乙份；彩雲軒則提供已婚男士用餐享88折優惠，並享有湯品升等雞汁鮑魚精力湯；雲月舫於晚餐時段贈送每位賓客南非鮑魚乙份，以及晚餐、消夜時段消費並在FB打卡，就送特調飲品乙杯。

●福容大飯店花蓮店

圖／福容大飯店提供

福容大飯店花蓮店祭出美食優惠感謝父親的辛勞，8月底前，爸爸到田園咖啡廳自助百匯用餐，兩人同行享第2人半價；4人同行，爸爸直接免費，每人最低833元起，每4人限1人免費，需支付原價1成服務費。

●成美文化園

圖／成美文化園

彰化成美文化園現正滿開紫薇花，自8/1至8/31推出「前世情人」活動，凡活動期間父女同行，並穿著情侶裝(同色或同圖騰上衣)，即享免費入園；凡父女組合(不限情侶裝)，於園區合照打卡，上傳至FB或IG，即贈紀念明信片#情人護照(可免費重遊一次)、#幸福邀請卡各一張。活動期間週日加贈DIY絹印體驗，每日限量，贈完為止。

●義大遊樂世界

圖／義大遊樂世界

義大遊樂世界推「爸爸愛一夏」優惠活動，從8/1到8/8共8天，爸爸入園只要88元。需搭配一名成人優惠票699元，本人需出示戶口名簿影本或照片，及個人相關證件證明。

●大魯閣新時代購物中心

圖／大魯閣新時代提供

大魯閣新時代購物中心至8/8舉辦「我的魔法老爸」促銷活動，主打商品下殺六折起、全館滿仟送佰優惠，凡會員回館單筆消費滿888元，還可兌換台中人氣甜點品牌法芙妮「原味卡滋棒」泡芙；餐飲消費滿299元再抽日本東京雙人來回機票、家庭房住宿等好禮。

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