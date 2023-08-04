快訊

恐怖針筒藏椅子縫隙！民眾搭火車無辜被扎 台鐵報警追查

風雨不斷！台中山區多路段坍方 和平區中午起停班停課

台電賣一度電賠一度 上半年虧損直逼去年一整年

連4天買1送1！ 板橋「橋村炸雞」三大炸雞風味必吃 首店剛開幕、二店將進駐101

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／橋村炸雞提供、記者陳睿中/攝影
圖／橋村炸雞提供、記者陳睿中/攝影

連4天買1送1追起來！ 韓國超人氣「橋村炸雞」自8/3起正式插旗板橋車站環球購物中心，開幕當天因卡努颱風影響採「開幕不販售」，接下來於8/4至8/7連續4天慶祝新店開幕，將推出「啤酒加購買1送1」優惠，8月底前消費還可獲「黃金脆薯兌換券」。

圖／橋村炸雞提供
圖／橋村炸雞提供

韓國知名的連鎖「橋村炸雞」，全台首間坐落板橋車站環球中心，特別在原料上選用台灣在地冷藏國產雞肉，新鮮直送，以橋村獨門配方醬汁醃漬雞肉12小時入味，經過24小時的低溫熟成技術，再以低溫熟成與兩段式油炸的方式，達成兼具皮薄且酥脆的韓式炸雞口感。

圖／橋村炸雞提供
圖／橋村炸雞提供

橋村炸雞以三大口味包括蜂蜜、醬香、香辣供選擇，其中「蜂蜜」為韓國最受歡迎的口味，「醬香」則是鹹中帶甜的蒜味醬汁香氣；至於「香辣」則是添加韓國青陽紅辣椒，適合喜愛吃辣的民眾。還提供外帶、外送與內用不同服務選擇，在台除了特別設計7款個人套餐，還有搭配布里歐堡、捲餅等各式選項，同時顧及多人聚會需求，還有2至4人的多人餐點組合，一應俱全。

韓國的「橋村炸雞」正式登台，首波提供3種口味。記者陳睿中/攝影
韓國的「橋村炸雞」正式登台，首波提供3種口味。記者陳睿中/攝影

橋村炸雞菜單。記者陳睿中/攝影
橋村炸雞菜單。記者陳睿中/攝影

為慶祝橋村新店開幕，即日起至8/7期間，每日前50名購買任一半雞、全雞品項，可享橋村啤酒買一送一。8/31前，消費還可獲得「黃金脆薯兌換券」；加入六角美食通app會員，則可獲得50元抵用券2張。另外，已開設超過1300家橋村炸雞，才剛落腳新北板橋環球購物中心，就帶來預計今年Q4二店將進駐台北101購物中心的好消息，值得炸雞控們關注追起來。

圖／橋村炸雞提供
圖／橋村炸雞提供

延伸閱讀：

「大道熱炒店」宣布即將復業 網讚：「想吃好期待！」

7款「2023父親節蛋糕」推薦！ 擄獲不愛甜點的爸爸嘴 創意造型連西裝、炸雞都登場

橋村炸雞

相關新聞

屁孩「連吐5盤壽司」噁爆！ 藏壽司：停止營業、全面消毒

繼日前日本一起男高中生在連鎖壽司專賣店內，做出用嘴舔醬油瓶口等惡劣行為之後，近日也有台灣網友爆料，她看見一名孩童在藏壽司...

「和牛涮」最大店開進高雄！享鴨、初瓦首度南下進港都

高雄人注意了。王品集團旗下和牛吃到飽品牌「和牛涮」的最大店型，8月進駐高雄夢時代，歡慶開幕，8/31前加入Line好友領...

獨／拉麵名店鷹流回歸！老闆曝新店址 粉絲歡呼：沾麵復活了！

「鷹流拉麵總本店」回來了！創立自2012年的人氣拉麵店「鷹流台灣忠孝本店」，曾於2021年11月底吹起熄燈號；睽違近兩年...

終於等到它！「橋村炸雞」開賣日再掀排隊潮 外帶比高

來自韓國知名的「橋村炸雞」，選在昨日(8/3)颱風天開幕，但當日只有開幕活動、不販售餐飲；今(8/4)算是第一個正式營業...

連4天買1送1！ 板橋「橋村炸雞」三大炸雞風味必吃 首店剛開幕、二店將進駐101

連4天買1送1！ 板橋「橋村炸雞」首店新開幕 三大炸雞風味必吃

只有10天！憑「韓式炸雞照片」吃bb.q炸雞「現省99元」

來自韓國的連鎖炸雞「bb.q CHICKEN」，自8月7日起以去骨蜂蜜蒜味炸雞搭配海鮮小煎餅，推出「韓迷快閃餐」。活動期...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦