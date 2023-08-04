連4天買1送1！ 板橋「橋村炸雞」三大炸雞風味必吃 首店剛開幕、二店將進駐101

連4天買1送1追起來！ 韓國超人氣「橋村炸雞」自8/3起正式插旗板橋車站環球購物中心，開幕當天因卡努颱風影響採「開幕不販售」，接下來於8/4至8/7連續4天慶祝新店開幕，將推出「啤酒加購買1送1」優惠，8月底前消費還可獲「黃金脆薯兌換券」。

圖／橋村炸雞提供

韓國知名的連鎖「橋村炸雞」，全台首間坐落板橋車站環球中心，特別在原料上選用台灣在地冷藏國產雞肉，新鮮直送，以橋村獨門配方醬汁醃漬雞肉12小時入味，經過24小時的低溫熟成技術，再以低溫熟成與兩段式油炸的方式，達成兼具皮薄且酥脆的韓式炸雞口感。

圖／橋村炸雞提供

橋村炸雞以三大口味包括蜂蜜、醬香、香辣供選擇，其中「蜂蜜」為韓國最受歡迎的口味，「醬香」則是鹹中帶甜的蒜味醬汁香氣；至於「香辣」則是添加韓國青陽紅辣椒，適合喜愛吃辣的民眾。還提供外帶、外送與內用不同服務選擇，在台除了特別設計7款個人套餐，還有搭配布里歐堡、捲餅等各式選項，同時顧及多人聚會需求，還有2至4人的多人餐點組合，一應俱全。

韓國的「橋村炸雞」正式登台，首波提供3種口味。記者陳睿中/攝影

橋村炸雞菜單。記者陳睿中/攝影

為慶祝橋村新店開幕，即日起至8/7期間，每日前50名購買任一半雞、全雞品項，可享橋村啤酒買一送一。8/31前，消費還可獲得「黃金脆薯兌換券」；加入六角美食通app會員，則可獲得50元抵用券2張。另外，已開設超過1300家橋村炸雞，才剛落腳新北板橋環球購物中心，就帶來預計今年Q4二店將進駐台北101購物中心的好消息，值得炸雞控們關注追起來。

圖／橋村炸雞提供

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