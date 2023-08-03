7款「2023父親節蛋糕」推薦！ 擄獲不愛甜點的爸爸嘴 創意造型連西裝、炸雞都登場

老爸看到蛋糕好像都興致缺缺？傲嬌的爸爸們是不會承認他們愛吃甜點的！許多甜點餐廳為父親節創造新意，推出充滿創意的義大利麵造型的蛋糕，甚至還有炸雞造型的蛋糕！Oddle Feeds編輯盤點5間精選蛋糕商家，透過創意父親節造型蛋糕打破爸爸不愛甜點的心，讓老爸眼睛為之一亮吧！

松薇PINE & ROSE

松薇PINE & ROSE 提供 鋼鐵老爸(濃郁巧克力戚風)

松薇PINE & ROSE 推出兩款父親節蛋糕「鋼鐵老爸(濃郁巧克力戚風)」與「爸氣伯爵(伯爵茶白巧慕斯)」，鋼鐵老爸 是一款成熟大人味甜點，以紅酒和威士忌醃櫻桃和無花果乾，讓水果更加富有口感上的層次夾層巧克力香堤和巧克力奶餡另外再搭配法國頂級黑巧克力苦味，巧妙的讓整體口感彼此非常融合，非常適合想買醉的爸爸！

松薇PINE & ROSE 提供 爸氣伯爵(伯爵茶白巧慕斯)

第二款「爸氣伯爵」，主打伯爵茶以其美妙的香氣而聞名，這次蛋糕主體採用伯爵茶和白巧克力慕斯，夾餡柳橙奶餡和橘香慕斯，創造甘甜清爽的口感。下層的巧克力脆粒和杏仁餅乾 ，調和成十分迷人的豐富口感，品味優雅細緻的父親絕對不能錯過！

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1789 Café Pâtisserie

1789 Café Pâtisserie 提供「松露”義大利麵”蛋糕」

1789 Café Pâtisserie 在去年推出茶壺造型的父親節蛋糕，短短幾天就搶購一空，不只造型獨特，透過法式主廚調配的口味更是受粉絲們喜愛，今年也不負眾望的推出兩款父親節造型蛋糕「松露”義大利麵”蛋糕」與「”炸雞桶”蛋糕」，「松露”義大利麵”蛋糕」蛋糕表面點綴著真正的法國夏季松露薄片，搭配芒果果凍製成的義大利麵，絕妙的組合。切開蛋糕，發現內裡藏著新鮮台灣芒果、檸檬和焦糖奶油的香氣。更有真正的松露巧克力甘納許和榛果香緹相互交織，加上榛果蛋捲脆餅的獨特口感。

1789 Café Pâtisserie 提供 「“炸雞桶”蛋糕」

第二款「“炸雞桶”蛋糕」，上方的炸雞是「迷你焦糖泡芙」一口咬下，迷戀的滋味即刻綻放。外層結合太妃巧克力與玉米脆片，帶來獨特口感；內裡則融合芒果慕斯和香草奶油，輕盈滑順。馬斯卡彭奶油增添層次，海鹽太妃糖奶油散發誘人甜蜜。

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Gontran Cherrier Bakery

Gontran Cherrier Bakery 提供「富翁老爹」蛋糕

GC蛋糕今年推出「富翁老爹」蛋糕，主打高貴品味的極致享受。嚴選食材包括法國鮮奶油、奶油、茉莉花茶葉、葉黃素雞蛋、吉利丁、奶油乳酪、巧克力、麵粉、杏仁粉、檸檬、覆盆子和洋梨，融匯滋味。蛋糕結構更是經典之選，搭配巧克力淋面、茉莉花茶慕斯及莓果洋梨果醬。杏仁蛋糕搭配萊姆奶餡與檸檬椰子脆餅，口感層次豐富。每一口都彷彿品味人生巔峰，融合奢華與精緻於一身。

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Bonjour 朋廚烘焙坊

Bonjour 朋廚烘焙坊提供

Bonjour 朋廚烘焙坊推出「夢幻新鮮水果布丁」以當日最新鮮的水果為主，包含草莓、奇異果、葡萄、哈密瓜、鳳梨、香蕉、藍莓、芒果等六種特選水果，專為您特製而成。這款鮮奶油蛋糕蘊含每日特選水果，內層夾著兩層新鮮水果驚喜。一層草莓布丁，另一層則是兩樣水果，展現多重口感。夢幻新鮮水果布丁蛋糕是眾人意見分歧時的最佳選擇。在值得慶祝的時刻，這款蛋糕必定讓您更加分。

為確保新鮮度，建議提前2~3個工作天來電或網購預訂，或現場預購。

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ORKA PÂTISSERIE

ORKA PÂTISSERIE 提供 「聖多諾黑香草布蕾千層」

ORKA PÂTISSERIE 的明星產品「聖多諾黑香草布蕾千層」選用頂級馬達加斯加香草籽、法國天然鮮奶油、來自日本的優質麵粉和上白糖，融入手煮焦糖、ORKA布蕾、聖多諾黑泡芙及ORKA榛果醬。每層蛋糕都巧妙疊搭，質地輕盈。香草的芬芳與焦糖的香甜交織，鮮奶油的濃郁與布蕾的酥脆交相輝映。聖多諾黑香草布蕾千層，彷彿一場味蕾的交響音樂會，讓您享受一口口的美好滋味。現點現做，品味絕佳，品味最美味的甜蜜時刻。

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