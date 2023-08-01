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香港「0元機票」限時2天開搶！還有沖繩機加酒免1萬1、首爾來回機票優惠8500元

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／KKday提供
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KKday瞄準今年下半年的中秋、雙十連假，推出多項早鳥優惠機票，讓旅遊愛好者盡情探索世界。首先，日本沖繩五日來回機票現贈送第一晚住宿，每人售價10,999元起，讓您在沖繩享受悠閒假期。其次，前往韓國首爾的旅客可選擇四日來回機票，指定日出發每人8500元起，沉浸在首爾的繽紛魅力中。

圖／KKday提供
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最狂的是，KKday攜手大灣區航空推出香港來回機票「免費送」優惠，讓旅客輕鬆啟程。更令人振奮的是，快把搶票日期記下來 ，分別為8月2日與9日限量0元「台北－香港來回機票」10點早上開搶，機會難得，一定要掌握難得的免費機會。

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不僅如此，KKday也提供其他豐富旅遊選擇。來東京探索「東京華納兄弟哈利波特影城」，8月份門票已經開賣，售價僅1553元起，化身魔法世界的冒險者、探險哈利波特的魔法故事。

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而對於東南亞旅遊愛好者，KKday推出機加酒優惠，包含泰國曼谷五日機加酒自由行，加贈泰國機場接送，9/27出發每人1萬9600元起。如果嚮往度假勝地，長灘島的六日機加酒自由行絕對不容錯過，9/29出發每人1萬9900元起。諸多出國旅遊好康快到KKday官網查詢。

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機票 沖繩 香港 東京 自由行

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