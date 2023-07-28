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限時15天！國泰航空「14個航點最低7,889元起」　優惠飛香港、東南亞及澳洲

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／國泰航空臉書及官網
圖／國泰航空臉書及官網

國泰航空祭出「香港免費機票」的超殺好康引發熱議，除了抽獎活動外，國泰航空也同步推出父親節獻禮，14個熱門航點優惠最低7,889元起，促銷自即日起至8/11，趕快把握機票優惠，帶爸爸出國FUN一夏！

圖／國泰航空官網
圖／國泰航空官網

父親節將至，國泰航空大方再推父親節優惠機票，即日起至8/11，香港、東南亞澳洲等共14個人氣航點特惠最低7,889起，台北、高雄出發任你選，出發日期為2023/8/13至11/30。今年父親節就帶爸爸出國感受異國氛圍，一起創造美好回憶。詳情可見國泰航空官網

圖／國泰航空官網
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