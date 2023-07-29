澎湖香港一次玩！探秘名勝世界壹號郵輪 奢華皇宮套房與異國美食完美融合

名勝世界壹號郵輪皇宮套房的旅客，享有私人甲板與泳池。 圖：名勝世界郵輪／提供

【旅奇傳媒/記者-張偉浩】當名勝世界壹號郵輪緩緩駛進碧藍的海洋，我發現自己即將踏上一場無與倫比的奢華之旅。名勝世界壹號郵輪，無疑是全球頂尖的郵輪之一，它不僅帶給人無盡的奢華享受，更擁有世界一流的美食體驗。

在這艘船上，不僅受到皇宮般的尊崇，更品味到匠心獨具的船上美食，同時還能探索澎湖與香港的美景之旅，體驗這富有震撼力的奢華郵輪假期！

9/18最後體驗機會 9/21離台前往香港 結束2023年航程

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▲名勝世界郵輪業務副總裁徐牧柔（前排左4）與參加澎湖岸上觀光的旅客一同合影。 圖：名勝世界郵輪／提供

海上美食的狂歡派對 每一道菜都是大師級手筆

除了令人驚嘆的皇宮風範，名勝世界壹號郵輪更是以其多樣化的美食體驗著稱。每天，入住皇宮的旅客都能在船上的各式餐廳中享受不同風味的佳餚，每一頓都是一場美味的狂歡。首先品味這充滿創意的免費麗都自助及燒烤餐廳，進入其中，將會被琳瑯滿目的美食所震撼，來自世界各地的海鮮、燒烤、壽司、義大利麵、中式點心等等。不論是嚐遍世界美食的旅行者，還是挑剔的美食家，這裡都能找到自己心儀的滋味。

▲海馬日本料理有皇宮套房旅客專用私人包廂。 圖：名勝世界郵輪／提供

▲在優雅多元的星宴餐廳主餐廳品嚐中西料理。 圖：名勝世界郵輪／提供

而想要品味真正的皇宮料理，付費餐廳也不會讓您失望。無論是海馬日本料理、鐵板燒、絲路花舞中餐廳、火鍋、藍湖美食，每一道菜都是大師級的手筆，讓人目不暇給。每頓晚餐都是一場美食的藝術展，不僅能滿足味蕾，更是對食物的致敬。除了正餐，還有皇宮旅客的獨立用餐區、貴賓專屬下午茶點心，供旅客在閒暇時輕鬆品嚐。郵輪旅客特別喜歡在午後時光，來到陽光明媚的露天咖啡廳，點一杯香濃的咖啡，配上精緻的糕點，欣賞著蔚藍的海洋，這份愜意難以言喻。

▲百味軒以中式料理、港式點心為主，但是在早餐時段也會準備麵包與水果。 圖：名勝世界郵輪／提供

▲皇宮套房典雅奢華的設計，猶如入住貴族的邸宅。 圖：名勝世界郵輪／提供

▲浴室更是充滿了奢華，以大理石和黃金裝飾，讓每次淋浴都彷彿置身頂級水療中心。 圖：名勝世界郵輪／提供

皇宮貴族般的尊崇禮遇 私人管家讀懂旅客需求

一踏上名勝世界壹號郵輪，都會被這艘精緻而典雅的郵輪深深吸引。不同於一般郵輪，名勝世界壹號郵輪經過獨特的設計，入住皇宮的每位旅客都能享受尊崇禮遇，在登船時都受到熱情的歡迎，私人管家彷彿讀懂了旅客需求，在你身後為你打點好一切，不但有專屬貴賓辦理登船等候廳、快速安檢通關、登船離船協助服務及優先行李寄送服務。

▲皇宮套房旅客專屬的用餐區域。 圖：名勝世界郵輪／提供

除了皇宮專屬餐廳與菜單，還能優先預定星座劇院特別保留席位，欣賞最近距離的表演。豪華的皇宮套房還配有豪華的家具和高級的寢具，讓你即便在大海中也感受到家的溫馨。浴室更是充滿了奢華，以大理石和黃金裝飾，讓你每次沐浴都彷彿置身於頂級的水療中心。

此外，皇宮套房貴賓還還享有寬敞的私人甲板，像皇室VIP一樣享受著陽光的沐浴，遠離人群的喧囂，呼吸著清新的海風，真是愜意極了。而在夜晚，名勝世界壹號郵輪更是一場五光十色的魔法秀，霓虹燈光下的名勝世界壹號郵輪，彷彿是一座遨遊於海洋中的皇宮，引人入勝。

▲皇宮套房旅客可以請管家預定星座劇院預留席位。 圖：名勝世界郵輪／提供

買1送1、兒童免費2大優惠 暑假親子共郵享天倫

名勝世界郵輪業務副總裁徐牧柔指出，歡慶名勝世界郵輪品牌週年慶，祭出「名勝世界壹號」超殺優惠，暑期航次超值大FUN送的內容包括：買1送1（限量）、兒童免費（與買1送1擇一適用）、每人6,950元起，暑假親子家庭旅遊旺季來臨，這麼優惠的回饋專案機不可失，詳情請洽名勝世界郵輪台灣指定代理：大登旅行社、上順旅行社、永業旅行社、良友旅行社、東南旅遊、捷利旅行社、統一旅行社、翔順旅行社、新進旅行社、鳳凰旅遊。

名勝世界壹號郵輪是一場奢華的體驗之旅，它帶給旅客皇室般的尊崇，品味到匠心獨具的船上美食。在這片海洋中，感受到了生活的美好與多彩，每一刻都如詩如畫。這是一場難以忘懷的旅行，也讓人期待著再次登上這艘令人迷醉的郵輪，再次展開無盡的海洋之旅。

▲名勝世界郵輪首次與樂高®合作推出樂高®「郵」暑假限定航次。 圖：名勝世界郵輪／提供

聯名樂高®推出首個暑假限定主題郵輪

暑假是放假的好時機，名勝世界郵輪首次與大小朋友都喜愛的品牌—樂高®合作推出樂高®「郵」暑假限定航次！於即日起至8/30期間航次，名勝世界壹號上不同地方添上樂高®主題佈置，還有樂高®船長模型及樂高®水手人偶不定時出現與大家合照留念！小朋友於郵輪上還可報名樂高®探索套餐，包括專屬樂高®體驗、工作坊及指定樂高®盒組1盒，每位港幣288元（名額有限，先到先得）。小朋友完成所有任務後更可獲得由名勝世界郵輪及樂高®聯合頒發的畢業證書，機會難逢。

▲搭乘郵輪前進澎湖二崁古厝，感受百年古厝歷史風華。 圖：名勝世界郵輪／提供

名勝世界壹號郵輪 一次暢遊香港與澎湖多元魅力

澎湖北環島 走訪百年歷史二崁古厝聚落群

二崁古厝位在澎湖西嶼鄉，已有近百年的歷史，為陳氏家族所有的古厝，是一座融合閩南風情及二崁特色的「兩落八櫸頭」閩南式大厝，用在地的咾咕石及玄武岩作為建材，並裝飾有彩繪磁磚、石木雕刻、泥塑及交趾陶等傳統工藝藝術，莊嚴簡樸卻不失當地特色。

▲香港航線，乘坐太平山頂纜車盡覽香江風貌。 圖：名勝世界郵輪／提供

香港島美景及購物遊 乘坐太平山頂纜車覽香江

山頂纜車是全球著名及歷史最悠久的纜索鐵路之一，自1888年5月正式啟用，旅客可以搭纜車前往海拔373公尺的太平山頂上，其總站坐落山頂凌霄閣，乘客可欣賞全方位的遼闊景色，維多利亞港兩岸的九龍半島、香港島北岸，將一一展現在您的眼前。

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