４分鐘煙花瀑布！台茂購物中心「盛夏煙火秀」將登場　火舞秀、日本展一系列活動好吃又好玩

再兩個禮拜就是8/8父親節了，想好要怎麼幫爸爸慶祝呢？「義大遊樂世界」搶先曝光父親節「爸爸愛一夏」優惠活動，從8/1到8/8共8天，爸爸入園只要88元，剛好可以帶著放暑假的小朋友來解悶放電，或是來趟孝親之旅、帶著老爸一起變年輕～

2023-07-26 11:30