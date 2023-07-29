４分鐘煙花瀑布！台茂購物中心「盛夏煙火秀」將登場 火舞秀、日本展一系列活動好吃又好玩
八月初追煙火！台茂購物中心不時在節日施放美麗煙火秀，而今年的「盛夏煙火秀」將在8/5璀璨登場，3,000發煙火化身螢火蟲穿梭在流星雨般的煙花瀑布中。此外，還有火舞秀、日本展等多樣活動，吃喝逛玩一次滿足。
台茂購物中心將於8/5晚上7點45分舉行「盛夏煙火秀」，時長約4分鐘的3,000發煙火點亮夜空，化為螢火蟲穿梭，耀眼又動人。而在煙火秀前還有7/29的「火襲序曲火舞秀」結合特技、大旗與炙焰火舞，於當日晚上7點半至8點震撼登場，值得注意的是，活動遇雨取消。相關活動詳情可見台茂購物中心粉絲頁。
同時，台茂購物中心「日本展」也一路至8/9，牽絲章魚燒、Q彈金川燒、白玉鯛魚燒、醬油糰子、日式炒麵等道地美食統統吃得到，好吃又好買，吃貨們手刀衝、秒飛日本囉！
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