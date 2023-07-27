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揮軍北上！合點壽司姊妹店「北丸 北Ｏ」內湖開幕 日本三大夢幻魚現身、還有貼心小服務

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／北丸 北Ｏ Kitamaru Taiwan臉書
圖／北丸 北Ｏ Kitamaru Taiwan臉書

與「合點壽司」同集團的日料品牌「北丸 北Ｏ」，繼台中店在5月開幕後，終於輪到台北正式登場啦！店內不只吃得到源自北海道的美味料理，而且酒單豐富，並提供寄酒的服務，無論是單純享受料理或是揪好友放鬆小酌都適合，從7/27到8/13只接受訂位，想嘗鮮記得先預訂～

圖／北丸 北Ｏ Kitamaru Taiwan臉書
圖／北丸 北Ｏ Kitamaru Taiwan臉書

圖／北丸 北Ｏ Kitamaru Taiwan臉書
圖／北丸 北Ｏ Kitamaru Taiwan臉書

已經試營運一段時間的台北店，室內空間以木質感為主，環境沉靜且溫潤，想帶給大家從北海道寒冷的 戶外踏入室內溫暖穀倉的體驗；而店內提供日本料理長精心規劃的菜單，期盼以精緻手作料理，與大家分享北海道料理精神與文化，如生牡犡漬柚子醋，用清爽柚子醋去腥、提升鮮味，也有和牛壽喜燒鍋、自家米糠漬物、鱈場蟹、北海道海膽等等；更吃得到日本三大名魚中的「喜知次」，以蒸烤方式留下新鮮甘甜原味；試營運時獲得好評的松葉蟹奶油可樂餅、北海道炸雞也沒落下，店內依舊吃得到！

圖／北丸 北Ｏ Kitamaru Taiwan臉書
圖／北丸 北Ｏ Kitamaru Taiwan臉書

圖／北丸 北Ｏ Kitamaru Taiwan臉書
圖／北丸 北Ｏ Kitamaru Taiwan臉書

除了單點之外，還有滿足「什麼都想吃」的菜色：「花籃御膳」，內容從漬物、刺身，到燒烤紅鮭、北海道炸雞、蘿蔔牛蒡雞肉煮、醬煮蘿蔔絲、南蠻味噌豆腐、高湯玉子燒，一次打包煎、烤、煮、炸物、生魚片等菜色，包含了食材、烹飪、擺盤到食器等料理文化，也把把懷石料理元素濃縮在裡面；還有在居酒屋喝完酒後、用來當作收尾的茶泡飯，在這裡也沒漏掉，還有多種口味可以選擇；甜點則是黑漆漆的芝麻牛奶豆腐，搭配一點點山葵，辛香為濃醇牛奶帶來清爽後韻，又是一番新滋味，一定要記得吃吃看！

圖／北丸 北Ｏ Kitamaru Taiwan臉書
圖／北丸 北Ｏ Kitamaru Taiwan臉書

圖／北丸 北Ｏ Kitamaru Taiwan臉書
圖／北丸 北Ｏ Kitamaru Taiwan臉書

擁有居酒屋氛圍的「北丸」，酒單從啤酒、威士忌到燒酎、清酒、沙瓦，還有各種Highball，下酒菜也完全走日式風格，毛豆、漬物、炸雞通通有！另外也貼心提供3個月期限的「寄酒」服務，下班後想放鬆小酌完全沒問題！「北丸」剛好在捷運站附近，喝完酒搭捷運回家很方便，記得酒後別開車喔！

北丸 北Ｏ

地址：台北市內湖區瑞光路591號（近捷運西湖站）

營業時間：11：30～14：30，最後點餐13：30；17：30～22：00，最後點餐21：00

7/27到8/13僅接受預約訂位，無現場候位

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