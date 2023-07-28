「香菜」大軍集結！快閃市集六日登場，滷肉飯、咖喱與吉拿棒統統都吃得到香菜

即將在7/29、7/30震撼登場的「香菜市集」絕對讓讀者欲罷不能！這場全台首創盛事將在快閃花博展開，超過60家人氣美食和文創品牌聯袂合作，呈獻一系列驚艷香菜限定料理，通通融合香菜的獨特風味，讓你一次滿足味蕾！快揪愛吃香菜的朋友一同共享這場美食饗宴。

圖／La Rue文創設計提供

「香菜市集」由市集品牌「La Rue文創設計」呈獻，為期兩天的活動將在圓山花博舉行。這次匯聚了來自北中南的特色餐飲和職人手作品牌，他們精心準備了各式香菜限定商品，並邀請了２大人氣樂團現場演出，將帶來一場美食和音樂的雙重饗宴，香菜愛好者絕對不能錯過！

圖／La Rue文創設計提供

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香菜控絕對不能錯過的美味！在這場市集活動中，全台各式餐飲品牌都將推出「香菜限定料理」。朱雀將呈獻「香菜堅果奶油酪梨咖哩」、Taugamma則推出「香菜煙燻牛胸滷肉飯」，最美米糕店「Oh-o米糕」創意加爆香菜，甜點派也有許多驚喜，H&H現炸吉拿棒推出「檸檬香菜白巧吉拿棒」，鄧爸麥酒則破天荒推出「香菜精釀啤酒」，各式香菜料理一定要來嚐鮮！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／La Rue文創設計提供

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最後，還有限量周邊商品等收藏！「香菜加滿T」和超Q黃綠色的中筒襪絕對是必備的紀念品，可以展現對香菜的熱情！穿著綠色衣服或配件參加市集，即可獲得限量的香菜主題徽章，彰顯你對香菜的愛。若不喜愛香菜，也無需猶豫，只要勇敢喊出「香菜退散」，就能獲得「不加香菜」的連續印章，以後點餐直接在菜單上蓋滿印章，老闆就必須不能加了。

圖／La Rue文創設計提供

千萬別錯過7/29、7/30在快閃花博舉辦的美食盛宴！邀請親朋好友一起參與，共同創造美食與文創的美好時刻。

圖／La Rue文創設計提供

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