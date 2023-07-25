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杜蘇芮來襲！鹿野高台熱氣球25日下午連3天活動取消、知本溫泉光雕音樂會延期

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／臺灣國際熱氣球嘉年華
圖／臺灣國際熱氣球嘉年華

颱風杜蘇芮來襲，台東縣府宣布原訂27日熱氣球嘉年華知本溫泉光雕音樂會延至8月24日舉行；最新宣布熱氣球主場地鹿野高台各項活動於7月25日(二)上午場活動結束後進行防颱措施，連三天取消活動，後續將密切關注氣象局最新資訊滾動式調整。

圖／臺灣國際熱氣球嘉年華
圖／臺灣國際熱氣球嘉年華

杜蘇芮中度颱風來勢洶洶，中央氣象局昨(7/24)晚間已發布海上颱風警報，預計今日下午發布陸上颱風警報，經與熱氣球專業飛行團隊審慎評估後，臺東縣政府宣佈，熱氣球主場地鹿野高台的活動於7月25日(二)上午場活動結束後進行防颱措施，7/25(二)下午場、7/26(三)及7/27(四)全天之繫留體驗與造型球展演活動全數取消，已購票的民眾可全額退費。另7/28(五)的熱氣球活動將視天氣情況滾動式調整，並於前一晚(7/27)晚上20:00前公告。

圖／臺灣國際熱氣球嘉年華
圖／臺灣國際熱氣球嘉年華

臺東縣政府表示，熱氣球繫留立球與飛行條件須在風速7節以下。根據中央氣象局資料，目前在外海的杜蘇芮颱風外圍環流影響，天氣狀況極不穩定，最大陣風已超過飛行安全標準，無法飛行亦無法立球，將取消7月25日下午場至27日全天共五個場次的繫留及展演活動，也特別提醒民眾，如果已經進行網路預約的朋友，這五個場次的訂單將主動進行全額退費，約需14至21個工作天，並將發送簡訊通知。

還想看熱氣球的球迷朋友們別失望！待杜蘇芮颱風遠離後「2023臺灣國際熱氣球嘉年華」將立即回復場地，除繫留體驗外，現場還有可愛的造型球展演、熱氣球美食及玩樂市集，有關熱氣球活動最新公告及資訊，請查詢關注台灣國際熱氣球嘉年華的粉絲專頁官網

圖／臺灣國際熱氣球嘉年華
圖／臺灣國際熱氣球嘉年華

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