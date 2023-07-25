中午12點登記！ 國泰航空大放送3.6萬張免費機票 符合3條件就可抽獎

香港免費機票大放送！為了促進旅客到訪香港，香港大手筆祭出免費機票政策，在針對東南亞、歐洲、日韓、中國大陸送出免費機票後，現在輪到台灣市場，國泰航空官網從7月25日中午12點開放登記，預計共抽出36,090張台北或高雄出發至香港來回經濟艙機票，所有免費機票均由香港國際機場贊助送出。

國泰航空這項名為「飛遇世界鉅賞」機票禮遇活動，針對參加者設定資格條件，首先必須是國泰航空會員，年滿18歲或以上，具有台灣身分證或台灣居留證，且於2023年1月1日至7月24日期間居住台灣達183天(含)以上者。抽獎活動登記報名日期自2023 年7 月 25 日（台北時間 12: 00）開始，至 2023年 7月31 日（ 台北時間 23:59）結束。中獎名單將於8月4日於活動網頁內公佈，並以電子郵件個別通知中獎者。

機票獎品不包括稅款及附加費，中獎者將須負責支付機票的任何稅款，以及任何適用的附加費、費用、重新訂位費或未能依時登機(no-show)等費用。目前國泰航空每航段燃油附加費每人為美金20.6元，來回機票燃油費約1,000多元，國泰航空官網公告台灣–香港機票TWD7,410起，依台灣稅法規定，中獎人中獎總金額超過TWD1,000(含)以上，國泰航空隔年將依法開立扣繳憑單。

想要參加免費機票抽獎？還不是國泰會員者，可事先加入會員，但須確認填寫個人資料正確且與旅行證件所示相同。國泰航空表示，自免費機票抽獎訊息釋出，已吸引了非常多民眾加入國泰航空會員。

國泰航空推出東京機票快閃促銷，最優惠票價TWD12,696起；圖片／國泰航空提供

國泰航空近日也推出多項機票促銷活動，例如東京機票，最優惠票價TWD12,696起，即日起至2023年7月31日止快閃促銷，活動期間可預訂2023年8月6日至9月26日由台北出發前往東京(成田) 的經濟艙來回機票。

國泰航空「飛遇世界鉅賞」機票禮遇活動網址：https://flights.cathaypacific.com/zh_TW/offers/world-of-winners.html

===================撰文／方雯玲

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