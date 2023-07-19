夜訪水族館更Chill！Xpark加碼推「星光限定場」，必拍「2.5公尺吹流、竹燈隧道」
Xpark夜間演出更浪漫！來自日本新都會型水生公園「Xpark」將自7/21起加碼推出「星光限定場」，下午5點後的指定展區將轉換為星光特別版，白天、夜晚看都是不同的氛圍，打造全新的五感體驗，讓遊客感受夜晚水族館的獨特魅力！
機會要把握！位於桃園高鐵旁的人氣水生公園「Xpark」全新打造銀河七夕祭「星光限定場」，將於7/21起至8/27盛大登場，下午5點過後入場，指定展區會轉換成星光版演出，特地將仙台當地七夕祭典才看得到的「大型吹流」空運來台，全長達2.5公尺，猶如彩色水母般飄揚，同時還有由竹子及燈籠打造出的「竹燈星空隧道」，為展區增添神祕又浪漫的情境氛圍，特別是在夜行性生物較多的「雨林探險區」，能從聲音、投影等細節感受白天與夜晚的不同與驚喜，另外還有更多展區等著你到現場親身體驗。
而Xpark星光限定場門票將於7/20中午12點起開賣，於KKday、Klook平台及現場售票處購票享全票種8折優惠，適用期間為7/21至8/27，並於下午5點後入場，更多詳情可見Xpark粉絲頁。
Xpark 星光限定場門票 NIGHT PASS
使用方式：於KKday、Klook平台及現場售票處購票享全票種8折優惠
販售日期：7/20 中午12點起開賣
適用期間：7/21～8/27 17:00過後的場次（最後入館時間19:00）
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