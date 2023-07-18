暑假來看超萌水豚君！ 四重溪公園「納涼祭」餵食超可愛水豚近距離互動

南台灣四重溪公園也有可愛水豚！ 屏東縣車城鄉的「四重溪溫泉公園」，以年年舉辦的溫泉季燈海為大家所熟知，今年則以「納涼季」為主題，讓大家能更貼近感受夏日的日本文化祭典，除了有可愛日本水豚與大家近距離互動，還有泡泡光影裝置，快來一趟南國之旅！

圖／翻攝四重溪溫泉公園臉書

四重溪溫泉公園自即日起至9月底，園區中的南園以「納涼季」為主題，打造盛夏夏日風情，結合了巨型泡泡光影藝術，可以讓民眾於每日下午5:30至晚間8:30盡情美拍。更設置了日式遊技屋，可以體驗日本夏日祭典的遊戲攤位樂趣。

屏東四重溪觀光有隱藏版「卡比園區」。記者潘欣中／攝影

此外，更特別規劃全新「卡比園區」，引進日本水豚君增添園區互動樂趣，可以與Hana、一筒、八寶、 花生等可愛水豚們，近距離體驗互動餵食，最適合親子、家庭、情侶一同體驗。現場還販售一系列水豚周邊，可以把超可愛水豚君商品帶回家。

圖／翻攝四重溪溫泉公園臉書

不過，同步提醒旅客，目前園區的北園正進行施工美化工程至9/30止，包含泡腳池、藥師佛、北園廁所、旅遊服務中心等皆關閉。

圖／翻攝四重溪溫泉公園臉書

2023四重溪公園「納涼祭」南園區域營業日

泡泡光影裝置藝術

．日期：7/1至9/30 13:30-20:30

．票價：免費參觀

．地點：屏東縣車城鄉溫泉村路玉泉巷30-10號

「卡比園區」水豚互動

．時間：每週五.六.日.一 13:30-20:30(最後入園時間 20:00)

．票價：全票200元、團體票180元、優待票50元、6歲以下之兒童免費(現場購票，無法提前預約)

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