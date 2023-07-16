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最貴豪宅竟成「旅遊景點」！新地標「信義哥吉拉」爆紅 網歪樓：幾點有吐息表演？
台北最貴豪宅竟變旅遊景點？近日，有部落客粉專發現，位於台北市信義區的頂級豪宅「陶朱隱園」在Google Map的定位中變身「旅遊景點」，就連搜尋地標名稱都很驚人！掀起網友熱議，留言回應「這太好笑了」、「那邊我整天在經過的，還不知道能這樣拍」。
台北市新地標「陶朱隱園」被譽為台北市最貴豪宅，加上建築外型極為特殊，每層樓旋轉4.5度，吸引不少路過的人拍照，還曾被《CNN》評為全球城市地標。最近，有部落客粉專分享，在Google Map搜尋「信義哥吉拉」，就能搜出這棟高級豪宅，甚至被分類為「旅遊景點」，還擁有4.9分的高評價。
部落客的發現也吸引網友回應表示「有創意」、「還真有點像」、「乍看還蠻像的，回不去了啦」，引發不少笑聲。此外，也有網友打趣道「建築師覺得悲傷」、「沒幾個億還入住不了的哥吉拉」、「幾點有原子吐息表演？我看他張嘴張了好久」等。
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