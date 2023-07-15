最萌暑假在高雄！ 可愛「貓貓蟲咖波」現身 攜手「鯊西米、蜜柑站長」3大LINE貼圖IP聯萌登場

最新「貓貓蟲_咖波」也現身了！這是「海洋派對．高雄聯萌」推出第3隻可愛生物進駐高雄流行音樂中心，也是繼2022年後再度集結3位台灣原創高人氣LINE貼圖，依序亮相登場愛河灣的是「胖鯊魚鯊西米」，「蜜柑站長」和「貓貓蟲—咖波」，今年暑假將再次萌翻高雄快追！

繼去年高雄市政府與LINE貼圖攜手打造「台灣IP‧高雄原創」聊療漂漂河，包含貓爪抓、塔仔不正經、無所事事小海豹、ㄇㄚˊ幾兔、豆卡頻道、PPmini小小企鵝，串聯了6位LINE貼圖高雄創作者之後，2023年再度和LINE貼圖攜手，全新聯萌登場的有胖鯊魚鯊西米和好友哇鯊米、只負責賣萌不賣票的蜜柑站長，還有像貓又像蟲的六隻腳謎樣小萌物貓貓蟲咖波，一登場就引起眾人搶拍，接下來將連續67天可愛不間斷，快把握前往。

圖／文化高雄-高雄市政府文化局

★可愛生物「貓貓蟲—咖波」

圖／文化高雄-高雄市政府文化局

趴在珊瑚礁群上的貓貓蟲_咖波，這隻像貓又像蟲的六隻腳謎樣小萌物，還調皮伸出一隻腳想跟到訪的每位朋友打招呼，從某個角度還能看到貓掌，實在太萌太可愛了，等著粉絲們到現場探索。

圖／文化高雄-高雄市政府文化局

建議拍攝點：高雄流行音樂中心珊瑚礁群下方、音浪堤岸、海音館前廣場

★高捷「蜜柑站長」

圖／文化高雄-高雄市政府文化局粉絲頁

貓奴看到直接原地尖叫！「蜜柑站長」是高捷公司認養的流浪貓，更是台灣第一位捷運貓站長，帶著最愛的蝦蝦悄悄現身，趴在輕軌真愛碼頭站旁的高流海豚建築上。

圖／文化高雄-高雄市政府文化局粉絲頁

建議拍攝點：輕軌真愛碼頭站

★胖鯊魚「鯊西米和哇鯊米」

圖／文化高雄-高雄市政府文化局粉絲頁

胖鯊魚鯊西米和好朋友哇鯊米並肩坐在高流海風廣場上，分別手拿霜淇淋和西瓜，在河畔旁愜意吃東西的軟萌模樣，讓人被萌到融化。

圖／文化高雄-高雄市政府文化局粉絲頁

建議拍攝：純白高雄流行音樂中心當背景、和遠方的夕陽、與港口合影

密切注意！ 7/15下午14點至15點，驚喜推出早鳥限量別活動，只要當天在愛河灣礁群，追蹤按讚「海洋局，即可享精彩一連串「1元優惠」，小朋友嗨翻用1元玩漂漂池、氣模車，全家人一起享用1元愛玉、還有爸媽們最愛的1元沁涼海尼根！

3位台灣原創高人氣IP即日起展出至9/17，亮燈時間為晚上18點30分至凌晨0時。還有7/14起只要和裝置合照並打卡上傳任一社群媒體，於高流音浪塔中庭快閃店出示打卡畫面，每一人就能獲得限定角色貼紙一份，數量有限送完為止！

圖／文化高雄-高雄市政府文化局

海洋派對．高雄聯萌

時間：即日起至9/17展出（）

地點：高雄流行音樂中心

亮燈時間：每晚18:30-00:00

限定快閃店於7/14至9/17在高流音浪塔中庭舉行（週一休息、二-四 14:30-20:30、五-日 11:00-22:00）

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