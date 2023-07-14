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漢堡、肉圓都吃素！ 蔬食控集合愛河「草々過生活」快閃市集 70品牌週六登場吃一波

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／高雄市觀光局提供
圖／高雄市觀光局提供

蔬食控集合囉！ 高雄市觀光局於本周六(7/15)、日(7/16)在愛河畔快閃推出「草々過生活」快閃市集（日語重覆前一字），邀集全國逾70家品牌齊聚為蔬食控打造最簡單植物性飲食，準備顛覆大家對蔬食料理的想像！

善良肉圓。圖／高雄市觀光局提供
善良肉圓。圖／高雄市觀光局提供

蔬食市集導入「減少垃圾X友善地球」、「支持在地X裸賣小農」、「綠色永續X善的循環」等元素，「草々過生活」結合全台唯一僅有的人氣素食攤車「素食小夜市」，參展品牌有蔬食美食、手作風格選物、在地小農、草々百貨X豐富樂蔬食超市、無包裝商店X嶼澎等，其中由素食小夜市起家，全台到哪都有死忠粉絲慕名而來的「喬治素食漢堡」、及來自台中的「善良肉圓」。

CHOCOBear巧克熊環島餐車。圖／高雄市觀光局提供
CHOCOBear巧克熊環島餐車。圖／高雄市觀光局提供

Devil _Angel-惡魔天使餐車。圖／高雄市觀光局提供
Devil _Angel-惡魔天使餐車。圖／高雄市觀光局提供

還有市集必買的排隊名攤「林針嬤鹹水g」、「明宏拔絲地瓜」、「熊老闆地瓜球」、「her呷雞蛋糕」、「樹巢生煎包」等；不定期出攤的隱藏版餐車，「正月初一手作麻糬」、「Devil&Angel-惡魔天使餐車」、「巧克熊環島餐車」。還有來自鹽埕巷弄的素食餐廳「小明星餐館」、來自台南網美必去的「SOi植物系甜點」及第一家純植生吐司專賣店「金曜パン」也前來共襄盛舉，琳瑯滿目的美食絕對讓大家從眼睛到味蕾都滿足。

林針嬤鹹水G。圖／高雄市觀光局提供
林針嬤鹹水G。圖／高雄市觀光局提供

SOi植物系甜點。圖／高雄市觀光局提供
SOi植物系甜點。圖／高雄市觀光局提供

除了美食外，來一趟「草々過生活」，可以挑選喜愛的服飾、穿搭配件與飾品，為自己打造獨一無二的特色風格；此外，還有花藝、植栽等療癒小物，想居家增添點綠意及氛圍美感，或是買份具手感溫度的禮物，都可以在愛河市集中盡情地挖寶。

Her呷雞蛋糕。圖／高雄市觀光局提供
Her呷雞蛋糕。圖／高雄市觀光局提供

觀光局同時提醒，週末堤岸舉辦「高雄國際帆船邀請賽」及「海洋金曲演唱會」，還有「高雄聯萌」來自台灣原創高人氣IP的「胖鯊魚鯊西米」「蜜柑站長」及「貓貓蟲-咖波」陸續亮相，邀全國民眾暑假來高雄港灣看船艇、聽音樂、逛市集，也提醒民眾自備環保餐具，在享受美食及生活樂趣的同時，共同為地球盡一份心力。

圖／文化高雄-高雄市政府文化局粉絲頁
圖／文化高雄-高雄市政府文化局粉絲頁

圖／文化高雄-高雄市政府文化局粉絲頁
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