可愛到不行！15米高「胖鯊魚鯊西米」坐鎮高雄流行音樂中心，夜晚點燈放閃更萌，打卡再送限定貼紙必蒐集
暑假打卡去！高雄最萌暑假在高雄流行音樂中心，這個月迎來一年一度的高雄海洋派對，藉由多元海洋活動帶領大家擁抱海洋、關懷海洋，今年更攜手重量級貼圖巨星「胖鯊魚鯊西米」，超Q角色坐鎮流行音樂中心廣場，預計其他「聯萌成員」也將陸續登場，這個暑假就要拍好拍滿。
高雄海洋派對系列活動於即日起至9/17萌翻登場，首先登場的是15公尺高的重量級貼圖巨星「胖鯊魚鯊西米」及好友「哇鯊米」坐鎮高流海風廣場，跟著大家一同吹海風、看海景、吃西瓜及冰淇淋，每晚6點起至12點還會亮燈，白天看、夜晚拍都有不同的氛圍。此外，還有更多「聯萌成員」陸續出場，現場將有快閃店提供限定商品，以及多樣活動，粉絲們可得把握機會囉！
不僅如此，另有特別活動將自7/14起開跑，只要和超萌裝置合照並打卡上傳任一社群平台，於高流音浪塔中庭快閃店出示打卡畫面，即贈限定角色貼紙一份，數量有限，送完為止。更多活動詳情可見文化高雄-高雄市政府文化局粉絲頁。
高雄海洋派對 活動資訊
活動期間：即日起至9/17（亮燈時間為每晚18:00-00:00）
地點：高雄流行音樂中心
限定快閃店：7/14至9/17，高流音浪塔中庭
特別活動：7/14起，只要和裝置合照並打卡上傳任一社群平台，於高流音浪塔中庭快閃店出示打卡畫面，每人就能獲得限定角色貼紙一份
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