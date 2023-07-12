可愛到不行！15米高「胖鯊魚鯊西米」坐鎮高雄流行音樂中心，夜晚點燈放閃更萌，打卡再送限定貼紙必蒐集

新北市石門區近日再添一處令人驚艷的「天人菊秘境」！除了著名的石門風箏公園外，核能發電廠旁也綻放著療癒橘色花毯，搭乘公車輕鬆可達。然而，新北市景觀處透露，花況只剩下大約一周的時間；而石門風箏公園則可欣賞到7月底，喜歡賞花的遊客們絕不能錯過！

2023-07-11 12:00