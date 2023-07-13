「台北城市音樂節」本週末登場！13個知名美食品牌進駐，港點韓式日式統統吃得到

盛夏必訪！最炙手可熱的音樂盛事「台北城市音樂節」即將本週末兩天震撼登場，一定狂熱不已！為了滿足對音樂和美食的渴望，主辦特別打造了限時２天的超嗨演唱會和有趣市集打造的「潮好味市集」，不只能讓你沉醉在音樂中，還能品味來自世界各地的美食佳餚！

圖／有趣市集提供

準備好了嗎？「台北城市音樂節」即將在7/15～7/16快閃北流登場！這不僅僅是一場音樂饗宴，更是一場音樂與美食的完美結合！特地有趣市集攜手合作，打造了一個令人驚艷的「潮好味市集」，吃得到13個知名美食品牌的料理，包含道地的韓式烤肉、排隊港點、長燒肉堡等限定美食，再搭配微醺調酒，絕對味蕾滿足到極致。

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不僅如此，排隊港點名店「京星港式飲茶」的「魚子蒸燒賣」和「奶黃流沙包」保證食指大動；另外，全台最難訂的咖哩名店「人生的咖哩味」和首爾超人氣「新村站著吃烤肉」也將快閃北流；最後還有來自超人氣日式燒肉丼專賣店「開丼」的５款特色口味，尤其是那令人目不轉睛的「30公分燒肉長堡」。其他還有「KATSU鑫炸豬排」和年輕人最愛的台式潮店「純愛小吃部」等統統都有。

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只有更狂，「隱餐飲集團」也會來到北流，在活動現場搭建酒吧，提供音樂節限定調酒，歡樂的氛圍中盡情品味美食和美酒。最後特別推薦以80年代復古City Pop為靈感的「Shin Gekiuma激旨沙瓦」，甜蜜的草莓和哈密瓜口味真的必喝。

City Flow台北城市音樂節將於7/15、7/16在臺北流行音樂中心熱力開催！只需一張票（現在還有預售票可購買）你就能暢遊３大舞台，加上人氣美食和限定微醺調酒，可以徹底放鬆！快揪團一起週末have fun。

圖／有趣市集提供

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