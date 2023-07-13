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虎航再促銷！韓國全線1,699元起　上午10點開賣、5航線任你選

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／台灣虎航粉絲頁、本報資料照片
圖／台灣虎航粉絲頁、本報資料照片

台灣虎航再推優惠機票，韓國全線單程1,699元起，將於7/13上午10點準時開賣。而高雄飛金浦的冬季航班也正式上線。之前沒搶到好康的朋友，這次機會要把握啦！

圖／台灣虎航提供
圖／台灣虎航提供

台灣虎航推出「飛韓國全線都划算 玩心即刻登機」促銷活動，韓國全線優惠單程未稅1,699元起，優惠機票將於7/13上午10點開搶，台北飛首爾、大邱釜山濟州島統統有，促銷期間自7/13上午10點起至7/14晚上23點59分，搭乘期間為2023/10/29至2024/3/30。此外，「高雄－首爾(金浦)」航線冬季航班也同步上線開賣，去韓國玩就趁現在。

示意圖／本報資料照片
示意圖／本報資料照片

虎航「飛韓國全線都划算 玩心即刻登機」促銷活動資訊

銷售期間：2023/7/13 10:00-7/14 23:59

促銷內容：韓國全線優惠 單程未稅1,699元起

搭乘期間：2023/10/29 – 2024/3/30

備註：高雄-首爾(金浦)冬季航班同步開賣

圖／台灣虎航粉絲頁
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台灣虎航 機票 大邱 濟州島 釜山 韓國旅遊

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