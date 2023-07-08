韓國爆紅炸雞登士林夜市！ 「BLACKPINK黑粉炸雞」皮薄多汁「黑炸雞+粉紅醬」撞色視覺滿分
黑+粉就是時尚！ 韓國人氣爆紅的「黑粉炸雞」登台啦，插旗士林夜市的視覺系炸雞近日人氣高升，讓人好奇十足的黑色炸雞+粉色醬汁是什麼滋味，炸雞控們一定要追！
以為炸雞炸黑焦掉了嗎？ 沒有啦，這其賽是店家將炸雞裹竹炭粉後下油鍋反覆油炸，炸過後的酥脆感再淋上粉紅醬，淋上的粉色醬汁則是用紅火龍果打成的醬汁，成為一道視覺超衝擊炸雞料理，一份150元的黑粉炸雞，讓台北的朋友搶先嚐鮮！
跟著高人氣韓國女團BLACKPINK效應創新，韓國超夯的「黑粉炸雞」來台插旗士林夜市，店家攤位就在捷運劍潭站1號出口附近的超商前，嚐過的朋友直呼，黑粉炸雞一點也不柴，是一道皮薄鮮嫩多汁的宵夜點心，而且竹炭黑色炸雞+粉紅火龍果醬汁，視覺超級吸睛又好拍，心動的話手刀把握快嚐鮮！
黑粉炸雞
地址：台北市士林區基河路1號（士林夜市7-11前）
交通：捷運劍潭站1號出口
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