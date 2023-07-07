思樂冰悄悄開賣了！ 7-EVELEN思樂冰「嘗鮮價、口味曝光」 網友嗨問「哪間門市」全台陸續新增中

炎炎夏日，網友最期待的思樂冰終於有好消息傳出！ 日前7-ELEVEN將思樂冰再度回歸時，只有「7-ELEVEN總部門市」開賣，而近期已有眼尖的網友在各地超商看到思樂冰機器，連「嘗鮮價與口味」也跟著一一曝光，迅速引起熱議。

民眾兒時回憶的思樂冰終於全面回來了，截至上個月仍只有「7-ELEVEN總部門市」開賣，讓不少民眾感到失落。沒想到，近日有網友在「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」臉書分享思樂冰重新登場，全台7-EVELEN門市陸續新增中。

圖／翻攝全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書(網友張誠)

據目前已嘗鮮最新思樂冰的網友分享，超商角落真的擺放思樂冰機器，且正在運轉中，有的門市是「可樂和芒果」或「可樂和芬達綠茶」口味，有的門市則是「檸檬風味汽水和蘋果風味蘇打」，分別可能是不同的口味，皆印著「思樂冰新上市」嘗鮮價為39元。同時，還有自備杯子折5元的環保優惠，這部分則需要請門市店員協助裝盛。

消息一出，立刻讓網友們暴動了，許多紛紛留言說「請問是哪一家7-11？」、「真的有喔！？」、「兒時回憶 太讚了」、「我還不喝爆」、「XX市哪間門市可以買到？」。

圖／翻攝全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書(網友王俊棋)

全台7-ELEVEN「思樂冰SLURPEE」供應門市整理 (根據民眾網路分享蒐集，尚待官方正式公布名單) 台北 總部門市 台北市信義區東興路67號 道生門市 台北市信義區東興路57號 天鑫門市 台北市士林區天玉街8號 新北 金園門市 新北市板橋區金門街175號 武仁門市 新北市泰山區仁愛路100巷26號 新陽門市 新北市三重區三陽路62號 桃園 千塘門市 桃園市觀音區莊敬路377、379號 羅浮門市(7/10) 桃園市復興區 新竹 自興門市 新竹市東區自由路69號 竹森門市 新竹市北區光華東街105號 關圓門市 新竹市東區關東路56號 埔和門市 新竹縣新豐鄉埔和村埔頂281之1號 台中 昌平門市 台中市北屯區昌平路一段70號 昌陽門市 台中市北屯區昌平路一段264號 連河門市 台中市北屯區河北路二段218之1號1樓 一中門市 台中市北區一中街98號 榮晉門市 台中市潭子區頭張路二段2號 新榮門市 台中市大里區東榮路552號 益民門市 台中市大里區大明路238號 萳陽門市 台中市豐原區南陽路480號 台南 橋富門市 台南市永康區大橋二街130號 新康華門市 台南市永康區大橋二街38號 鈺華門市 台南市永康區大仁街220號 埔園門市 台南市永康區中山路90號 安同門市 台南市安南區同安路235號 郡豐門市 台南市安平區郡平路307號 榮譽門市 台南市東區榮譽街86號86-1號1樓 郡豐門市 台南市安平區郡平路307號 高雄 新後昌門市 高雄市楠梓區後昌路115號 秀昌門市 高雄市楠梓區後昌路858之2號 高昌門市 高雄市楠梓區創新路615號 辰皓門市 高雄市路竹區國昌路312號 勵志門市 高雄市岡山區筧橋路12號 鳳儀門市 高雄市鳳山區頂庄路209號 (最後更新2023/7/7)

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