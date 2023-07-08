快對身分證！ 「527」中兩碼 六福萬怡BUFFET第2人半價　假日加碼松葉蟹無限吃

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聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／六福萬怡酒店提供
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搶攻暑假美食商機！ 台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳，推出全新一季主題餐檯「繽紛夏日節」，7、8月份將推出多項優惠活動，包含身分證字號對中任2碼可享第二人餐費半價。8月底前，用餐消費單筆達5,200元即可再參加「今夏遊泰國」抽獎，最高可獲得價值15,900元的泰國來回機票加七日住宿券，兩項活動可併行使用。

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敘日全日餐廳「繽紛夏日節」，主打以夏季時令鮮果入料，包含加入多汁鮮甜鳳梨的「夏威夷鳳梨胡里胡里雞」、外脆內嫩的「香煎鮭魚佐奶油百香果醬」、融合清爽酸甜柳橙的「焦糖橙汁豬排」，以及芒果入菜清爽開胃「芒果蜜桃鮮蝦沙拉」，還有消暑聖品「現挫芒果刨冰」。

圖／六福萬怡酒店提供
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自7/14至7/28的週五晚餐則主打「夏日燒烤派對」，除了餐檯美饌，戶外區更加碼由五星主廚現場親炙的BBQ燒烤餐點吃到飽，以及調酒師現場特調的5款特色調酒無限暢飲，搭配現場駐唱歌手演奏外，還可喝到金車柏克金期間限定「夏日5曲HOPFEN WEIZEN」啤酒。

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假日更推出「鮪魚現切秀」及「松葉蟹吃到飽」特別活動，週日中午推出整隻重達20公斤以上的黃鰭鮪魚現切秀，讓賓客近距離觀賞到日式主廚精湛的刀功，7月將持續供應愛到好評的位上「西班牙風味炭烤松葉蟹」，並於假日提供於餐檯無限暢吃，吃到蟹肉原始的鮮甜海味。

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台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳推出「我愛七月：身分證字號對對碰」，於7/10至7/31期間，凡兩人至敘日享用平日午餐，身分證字號任兩碼有「5、2、7」，即可享第二人餐費半價。於8/31前，不分平假日至敘日享用午餐或晚餐，單筆消費達5,200元即可再參加「今夏遊泰國」抽獎活動，最高可獲得價值15,900元的泰國來回機票加七日住宿券，兩項活動可併行使用。

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敘日 萬怡酒店 芒果 吃到飽

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