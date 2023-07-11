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「天人菊秘境」橘黃花毯美炸！6公頃「石門風箏公園」賞花必去

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／翻攝自臉書粉專「賞花快報」
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新北市石門區近日再添一處令人驚艷的「天人菊秘境」！除了著名的石門風箏公園外，核能發電廠旁也綻放著療癒橘色花毯，搭乘公車輕鬆可達。然而，新北市景觀處透露，花況只剩下大約一周的時間；而石門風箏公園則可欣賞到7月底，喜歡賞花的遊客們絕不能錯過！

圖／翻攝自臉書粉專「賞花快報」
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澎湖縣以其抗風耐旱的特性而聞名，天人菊不僅在澎湖盛放，北部沿海和中部地區也能見到大片綻放。另外新北市石門區的「石門風箏公園」佔地約6公頃，同樣擁有廣闊的花海。此外，景觀處還推薦了另一處私房賞花景點，位於核能發電廠旁的十八王公廟。開車的遊客可前往「乾華公車站」，搭乘863號公車，在「乾華」站下車後僅需步行約1分鐘即可抵達，非常便利。

圖／翻攝自臉書粉專「賞花快報」
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這個新的秘境和石門風箏公園一樣，可沿著濱海步道漫步，欣賞到盛開如橘色花毯的天人菊，同時眺望著無邊際的湛藍海景，彷彿走入畫中。不論是清晨的逆光還是黃昏的餘暉，每個時刻都呈現出獨特的美感，帶給遊客心曠神怡的愉悅感受，趕快前來探索這個迷人之地吧！

圖／翻攝自臉書粉專「賞花快報」
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圖／翻攝自臉書粉專「賞花快報」
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