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超好拍！「2023苗南海地景藝術節」強勢登場　國內外藝術裝置拍不停　加碼假日市集與藝文演出

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／苗栗縣政府文化觀光局提供
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2023苗南海地景藝術節於7/8正式登場，展開為期兩個月的各式裝置藝術，除了多種各具特色的地景裝設外，週六日還有假日市集，以及互動活動與大家同歡。不僅好拍又好玩，假日市集還能吃吃喝喝，吃喝玩樂一次滿足。

圖／苗栗縣政府文化觀光局提供
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2023苗南海地景藝術節「關於。海」隆重開幕，自7/8起至8/27，一共展出30件藝術作品，各自坐落於苑港濱海公園、心雕居、苑裡出水沙灘、通霄濱海水遊憩區等場域，能夠一次欣賞國內外藝術家的作品，並透過活動推廣海洋資源的重要及強調珍惜保護的態度與責任。

圖／苗栗縣政府文化觀光局提供
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除此之外，假日更安排以「海風」為舞台主題的藝文演出，以及假日市集提供多樣美食，有吃有玩，又有得拍。現在就準備出發，來趟苗栗藝文之旅吧！更多活動詳情可參2023苗南海地景藝術節粉絲專頁

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