超好拍！「2023苗南海地景藝術節」強勢登場　國內外藝術裝置拍不停　加碼假日市集與藝文演出

2023苗南海地景藝術節於7/8正式登場，展開為期兩個月的各式裝置藝術，除了多種各具特色的地景裝設外，週六日還有假日市集，以及互動活動與大家同歡。不僅好拍又好玩，假日市集還能吃吃喝喝，吃喝玩樂一次滿足

2023-07-09 15:00