快訊

陸幼兒園驚傳男子闖入行兇釀6死1傷 25歲吳姓嫌犯被逮

護士車震男病患！男突心臟病發昏迷 她不叫救護車原因曝光

鬆綁！央行宣布 開放換屋族以切結書取得逾7成房貸成數

暑假戲水注意！北台灣兩處戲水勝地整修封閉，替代方案出爐

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／桃園觀光導覽網
圖／桃園觀光導覽網

高溫持續炎熱，體感甚至飆破40度，泡水消暑儼然成為夏季的最佳樂趣。然而，今年北台灣卻有兩處熱門戲水勝地整修未開放，給旅客帶來了一些不便。位於桃園市復興區的宇內溪戲水區以及基隆的海興海水泳池，都因為維護工程而封閉。請旅客們提前做好計劃，避免白跑一趟。

圖／桃園觀光導覽網
圖／桃園觀光導覽網

桃園宇內溪戲水區正進行全面整修工程。這個位於復興區的小烏來是一個受民眾喜愛的旅遊勝地，擁有許多景點如天空步道、天空繩橋和風動石。宇內溪更是桃園市唯一合法的溪流戲水區域，每年6月至9月才開放供遊客戲水。然而，桃園市風管處表示，由於工程需要，今年夏天暫時關閉。他們計劃在宇內溪岸重新規劃一處野溪溫泉，同時對現有的公共浴廁、淋浴間和設備儲槽進行全面整修。整修工程已於5月展開，預計於10月完工，屆時將為遊客提供更好的體驗。

圖／桃園觀光導覽網
圖／桃園觀光導覽網

另一處受歡迎的戲水勝地，基隆的海興海水泳池，也因為設施維護而封閉。這個海水泳池不僅不收門票，還可以與魚群共遊，是當地居民享受自然和玩水的好去處。然而，由於景觀平台設施的鏽蝕問題嚴重，需要進行全面維護和改善。從6月26日開始，海興平台、臨海走道和外木山海堤等相關設施已經封閉進行施工，預計於12月2日完工後重新開放，讓遊客能夠再次享受其中的樂趣。

圖／和平島公園官網
圖／和平島公園官網

圖／桃園觀光導覽網
圖／桃園觀光導覽網

為了避免造成旅客的困擾，建議大家可以考慮其他替代方案。位於桃園復興區的「優霞谷戲水烤肉區」是一個不錯的選擇，導航可設定鐵木瀑布，或者也可以往拉拉山的方向前進，探索幽靈瀑布和水濂洞，這些都是消暑的秘境。雖然部分戲水勝地暫時封閉，但仍有許多美麗景點等待旅客的探索與享受，一起度過一個愉快又消暑的夏季吧！

延伸閱讀：

超好拍！「2023苗南海地景藝術節」強勢登場　國內外藝術裝置拍不停　加碼假日市集與藝文演出

芒果控必收！台南暑假自駕遊三路線推薦 吃冰、採果、親子山海遊

戲水 消暑 瀑布 基隆 秘境

相關新聞

暑假戲水注意！北台灣兩處戲水勝地整修封閉，替代方案出爐

高溫持續炎熱，泡水消暑成為夏季的最佳樂趣。然而，今年北台灣卻有兩處熱門戲水勝地整修未開放，給旅客帶來了一些不便。位於桃園市復興區的宇內溪戲水區以及基隆的海興海水泳池，都因為維護工程而封閉。請旅客們提前做好計劃，避免白跑一趟。

炎炎夏日玩水趣！精選台中4大「免費玩水景點」親子旅遊必訪消暑氣

外頭豔陽高照，暑假就快來臨了，還在煩惱要帶孩子去哪裡消暑嗎？想找能夠盡情玩水又不傷荷包的景點，台中4大免費玩水聖地報給你知！讓你可以與孩子們一同享受在水中消消暑氣，共享天倫時光。

超好拍！「2023苗南海地景藝術節」強勢登場　國內外藝術裝置拍不停　加碼假日市集與藝文演出

2023苗南海地景藝術節於7/8正式登場，展開為期兩個月的各式裝置藝術，除了多種各具特色的地景裝設外，週六日還有假日市集，以及互動活動與大家同歡。不僅好拍又好玩，假日市集還能吃吃喝喝，吃喝玩樂一次滿足

暑假放電！花蓮「Mofy體驗館」有3米巨偶、球池玩到爽

除了貨櫃屋星巴克，花蓮又有全新的打卡點了！花蓮新天堂樂園近期開設「Mofy棉花小兔奇幻森林體驗館」，館內設有3公尺高的M...

LINE FRIENDS超吸睛！ 4米高熊大必打卡 巡回台中大遠百免費入場，聯名COLD STONE父親節蛋糕 加碼買1送1

LINE FRIENDS好拍又好吃！ 4米高熊大必打卡 巡回台中大遠百免費入場，聯名COLD STONE蛋糕 加碼買1送1

不用飛日本！這3家飯店「超日式體驗」 僅暑假限定

放暑假，許多旅人第一波先衝往海外，日本是不少人心中首選；如果還待在國內，想來場日式小旅行也未嘗不可。北投加賀屋、宜蘭綠舞...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦