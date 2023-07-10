暑假戲水注意！北台灣兩處戲水勝地整修封閉，替代方案出爐

高溫持續炎熱，體感甚至飆破40度，泡水消暑儼然成為夏季的最佳樂趣。然而，今年北台灣卻有兩處熱門戲水勝地整修未開放，給旅客帶來了一些不便。位於桃園市復興區的宇內溪戲水區以及基隆的海興海水泳池，都因為維護工程而封閉。請旅客們提前做好計劃，避免白跑一趟。

圖／桃園觀光導覽網

桃園宇內溪戲水區正進行全面整修工程。這個位於復興區的小烏來是一個受民眾喜愛的旅遊勝地，擁有許多景點如天空步道、天空繩橋和風動石。宇內溪更是桃園市唯一合法的溪流戲水區域，每年6月至9月才開放供遊客戲水。然而，桃園市風管處表示，由於工程需要，今年夏天暫時關閉。他們計劃在宇內溪岸重新規劃一處野溪溫泉，同時對現有的公共浴廁、淋浴間和設備儲槽進行全面整修。整修工程已於5月展開，預計於10月完工，屆時將為遊客提供更好的體驗。

圖／桃園觀光導覽網

另一處受歡迎的戲水勝地，基隆的海興海水泳池，也因為設施維護而封閉。這個海水泳池不僅不收門票，還可以與魚群共遊，是當地居民享受自然和玩水的好去處。然而，由於景觀平台設施的鏽蝕問題嚴重，需要進行全面維護和改善。從6月26日開始，海興平台、臨海走道和外木山海堤等相關設施已經封閉進行施工，預計於12月2日完工後重新開放，讓遊客能夠再次享受其中的樂趣。

圖／和平島公園官網

圖／桃園觀光導覽網

為了避免造成旅客的困擾，建議大家可以考慮其他替代方案。位於桃園復興區的「優霞谷戲水烤肉區」是一個不錯的選擇，導航可設定鐵木瀑布，或者也可以往拉拉山的方向前進，探索幽靈瀑布和水濂洞，這些都是消暑的秘境。雖然部分戲水勝地暫時封閉，但仍有許多美麗景點等待旅客的探索與享受，一起度過一個愉快又消暑的夏季吧！

延伸閱讀：

．超好拍！「2023苗南海地景藝術節」強勢登場 國內外藝術裝置拍不停 加碼假日市集與藝文演出

．芒果控必收！台南暑假自駕遊三路線推薦 吃冰、採果、親子山海遊