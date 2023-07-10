芒果控必收！台南暑假自駕遊三路線推薦 吃冰、採果、親子山海遊

暑假到了，你想要計畫一場消暑之旅嗎？台南市府觀旅局以境內的3條快速道路(台61、台84、台86)，配合正當時產業活動及旅遊熱點規劃「消暑芒菓冰之旅」、「台南西濱漁鹽瑰麗美景之旅」、「親子寓教於樂之旅」等3條旅遊路線，提供想要避開市區車流的遊客，來趟不一樣的台南盛夏之旅！

台南市府觀旅局以境內快速道路，規劃推薦「消暑芒菓冰之旅」，來趟不一樣的台南盛夏之旅；圖片／台南市府觀旅局提供

此次推薦三條路線，其實是內行旅遊玩家玩台南的經典路線，沿途涵蓋北門、學甲、麻豆、大內、官田、玉井、將軍、七股、府城市區、仁德、歸仁、關廟等區，遍及山、海、平原、城市，便捷交通節點也方便遊客自行加入周邊景點，計畫造訪台南卻尚未規劃行程的自駕遊客，不妨以此為概念設計自己獨一無二的專屬遊程。

台星光果園體驗自採芒果的樂趣；圖片／台南市府觀旅局提供

台84線-芒果控必收一日山海遊！產地現採，消暑芒菓冰之旅

．推薦行程路線：星光果園-玉井白色教堂-玉井虎頭山-噍吧哖事件紀念園區-熱情小子芒果冰館-玉井老街-玉井北極殿-玉井青果集貨場

台84線東西向快速道路北門玉井線西起北門銜接台61線至最東端玉井，沿途與國道1號與國道3號交會，於學甲、麻豆、下營、官田、大內等區設有匝道，是前往北門、玉井、楠西、楠化等區非常重要的要道，芒果盛產期更是「芒果控」遊客採果、採購必訪路線。

來到玉井，推薦喜歡體驗採果的遊客可先前往【星光果園】體驗自採芒果的樂趣(暫以團體預約為主，散客需先聯繫園主) ，還可以享用現採現做的芒果冰淇淋；而不遠處的【玉井白色教堂】、【魔法森林】及【2031幸福包裝場】等都是不可錯過的網美餐廳；位於玉井至高處的【虎頭山】是非常有名的咖啡賞景勝地，可眺望玉井小鎮的景致。

玉井青果集貨場，好似芒果博覽會，讓人大開眼界；圖片／台南市府觀旅局提供

進到玉井市區建議可以將車停放公有停車場或玉井糖廠周邊，以步行方式走訪玉井老街周邊景點，包含前往【噍吧哖事件紀念園區】探訪日治初期余清芳等人的抗爭歷史背景故事、到【熱情小子芒果冰館】大啖俗擱大碗產地直送芒果冰，並瞭解芒果產地直送的分裝過程。

除了農會直營熱情小子芒果冰館外，走到玉井老街上各式芒果冰店林立，阿月芒果冰、有間冰舖、冰島等都是網路熱蒐的芒果冰名店，轉角處的【大武壠玉井北極殿】主祀玄天上帝，是當地的信仰中心，至今已逾300年歷史，直接飼養大廳天井下的烏龜多達百餘隻，有著趣味性十足的地方信仰特色；來到玉井絕對要將【玉井青果集貨場】納入行程，香氣濃郁又琳瑯滿目的芒果品種，從批發到零售，好似芒果博覽會，絕對大開眼界。

鯤喜灣蚵事體驗；圖片／台南市府觀旅局提供

台61線-一路往南，漁村生態飽覽台南西濱漁鹽瑰麗美景之旅

．推薦行程路線：北門雙春濱海遊憩區-南鯤鯓代天府-井仔腳瓦盤鹽田-扇鹽地景園區-將軍漁港-方圓美術館-七股潟湖-頂頭額汕沙洲

台61線西濱快速道路台南段自北門至七股區，沿途與台84線交會形成路網，依序經過北門、將軍、七股等區，且均設有匝道。台61線台南段風光綺麗，以高架方式呈現，宛如巨龍蜿蜒在水上，道路兩側魚塭、鹽田、潟湖相伴，其中七股溪橋更是國內少見跨海的哥德式拱橋設計，全程在海上懸空施工，保護生態也兼顧工程及漁民生計。

台61線由北往南，在北門區可鳥瞰北門潟湖濕地景觀，來到【雙春濱海遊憩區】有豐富的紅樹林及濕地生態，隨處還可見泥地上的招潮蟹、彈塗魚，純白的星光帳篷更是網美打卡聖地，不遠處主祀五府千歲的【南鯤鯓代天府】，是台灣王爺總廟，也是米其林三星級景點，同時存有國定古蹟及國定民俗的文資身分，廟內藝品保存完整，花園井然有序，各式傳說嘖嘖稱奇是愛好廟宇文化的必訪景點之一。

井仔腳瓦盤鹽田夕陽美景；圖片／台南市府觀旅局提供

【井仔腳瓦盤鹽田】為台灣僅存最古老的瓦盤鹽田，有著小鹽山及解說牆，讓遊客了解井仔腳歷史和景觀特色，一旁的堤頂觀海大道是眺望北門海邊、賞夕陽的好去處。

循著台61線往南來到將軍，高架路段即可見東側遠處有著向外輻射線條的特殊地景，是正建設中的扇鹽地景園區藝術裝置【生命之樹】，它呈現特殊地景的扇鹽之美及鹽地精神的生態教育意義，目前並未完工開放(預計112年下半年開放)，遠觀更顯得其壯闊；而鄰近的【將軍漁港】是台南最大的漁港，也是每年夏季舉辦將軍吼音樂節的地方；進到將軍市區有個具有歷史性的中西合璧建築【方圓美術館】，來到七股搭船遊潟湖是體驗七股潟湖的最好方式，沙洲與鹽山都是著名的觀光景點，絕對是棒的生態體驗。

奇美食品幸福工廠DIY；圖片／台南市府觀旅局提供

台86線-大熱天雨天皆適用藝文氣息加倍，親子寓教於樂之旅

推薦行程路線：鯤喜灣文化園區-奇美食品幸福工廠-奇美博物館-南關線

台86線東西向快速道路台南關廟線西起南區灣裡至最東端銜接國道3號，沿途與國道1號交會，於台南、仁德、歸仁、關廟等區設有匝道，是前往台南南區、南關線、奇美博物館、台南機場、台南高鐵站等非常重要的要道。

台86線西側起點的【鯤喜灣文化園區】是由鯤鯓、喜樹藝術聚落，還有灣裡商圈三地組成，在這裡除了有著樸質率真的漁村風情外，穿梭在巷弄內找文創、找藝術、找美食，感受一種老社區的新生命是近年旅人的深度玩法；來到【奇美食品幸福工廠】全台首座以包子為主題的觀光工廠，2023年暑假結合柯南推出活動，138元就吃到飽的餐廳、烘焙手作DIY還有互動遊戲絕對是親子熱愛的景點。

奇美博物館特展；圖片／台南市府觀旅局提供

不遠處的【奇美博物館】早已是熱門景點，6大展廳常設展豐富又有深度，新特展「跳出格子吧！機器 x 材料 x 藝術超展開」首次展出奇美博物館鮮為人知的產業類機器館藏；十鼓文創園區、台南家具產業博物館、萬國通路觀光工廠、新百祿燕窩觀光工廠、黑橋牌香腸博物館、台南市歸仁文化中心、山西宮、仁壽宮、府西代天府、大潭埤旺萊公園等都是台86線的順程景點，來一趟86之旅，不僅寓教於樂，絕對藝文氣息加倍提升。

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撰文／方雯玲

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