「水水夏日祭」 市集開幕啦！77家品牌快閃華山限時3天，美食手作統統都有

喜歡市集與美食的不要錯過了！這週末，台北人別錯過「2023水水夏日祭」！華山文創園區限時三天，攤開來有77家美食＋文創攤位等你探索！絕對是吃貨、文青或親子必逛的快閃市集，絕不能錯過了！

圖／水水市集提供

水水夏日祭包含所有各式美食像是「岳過珊丘」的季節水果、磅蛋糕、布朗尼與巴斯克乳酪蛋糕等；「PATO日式行動台所」的日式料理，像是串燒與炒麵等，「FDS香氛甜點」的瑪德蓮、「いいこと」的司康。想要健康還有「Hirs堅果燕麥」，只要IG追蹤或FB粉絲頁按讚 ，一包燕麥纖脆片即折扣20元；想要「成人一點」的則有絕無人工添加物的「Relay Juicetail」的水果酒，香氣濃郁超好喝。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／水水市集提供

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除了美食，還有超多文創品牌商品，看得到手作飾品、香氛蠟燭與手工編織物等，真的會直接逛不完呢！不僅如此，也邀請到街頭藝人現場表演，傳遞療癒歌聲外，也讓市集增添更多人情味。

圖／水水市集提供

更多攤位介紹請上臉書粉絲團「水水市集」查詢，準備7月7日起連續3天衝華山了！附近還有電影院、展覽與快閃店可以安排一波「文青一日遊」囉！

圖／水水市集提供

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