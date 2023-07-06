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大麥克免費吃！ 麥當勞「熟客券」限時回歸 2大速食「加1元多一件」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／業者提供
圖／業者提供

麥當勞「得來速熟客券」限時回歸！麥當勞自7/5起至8/8期間，只要到得來速消費任何產品3次，就能免費換「大麥克」乙份。另外，漢堡王則祭出1元好康，必勝客也有加1元多一件優惠。

騎輪子走麥當勞得來速 3張熟客券免費換大麥克

騎腳踏車也要走得來速！麥當勞廣受好評的「熟客券」今起再度回歸，即起至8月8日前，只要到得來速消費任何產品（不含醬包及其他非單獨銷售產品），就能獲得1張熟客券，集滿3張就能在下次消費時，免費兌換大麥克(兌換期間自7/5至8/15)。

圖／摘自麥當勞官網。
圖／摘自麥當勞官網。

麥當勞得來速不開放行人購買，不過只要有輪子的交通工具都可以。由於不限消費品項，許多民眾都會趁此時到得來速買薯條、可樂或其他恰好有優惠的商品，只要消費3次，就能免費吃大麥克。

圖／翻攝麥當勞官網
圖／翻攝麥當勞官網

漢堡王早餐 加1元多送1片香豬肉片

漢堡王自即日起至7/31前，只要於早餐時段，臨櫃購買豬肉早餐系列，包括雙層豬肉起司蛋堡、火腿豬肉蛋堡、花生香豬蛋堡、莫札瑞拉起司豬堡，加1元就可多夾1片香豬肉片，每個漢堡限加購1片。

圖／BurgerKing 漢堡王台灣臉書
圖／BurgerKing 漢堡王台灣臉書

必勝客1元點心 平日限定搶

必勝客祭出超殺優惠，平日限定「加1元多1件」，只要使用APP下單紙包飯全系列任1件，再加1元就能爽吃熱烤副食4選1，像是旋風肉桂捲、BBQ烤雞等都有！

圖／必勝客提供
圖／必勝客提供

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漢堡王 早餐 麥當勞 薯條

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