「180秒煙火」今晚登場！ 2023大稻埕夏日節觀賞路線、煙火時間 & 文創百貨順遊懶人包

今晚相揪看煙火！ 「2023大稻埕夏日節」首場煙火秀，預計於今（5）日晚間8:30施放，觀傳局透露今年主題為「歡瑩光臨」，宛如螢火蟲飛行軌跡劃過天空，將施放長達180秒煙火，前往觀賞精彩煙火秀同時，還能提早順遊迪化街的梁山泊文創小店。

圖／翻攝台北旅遊網臉書

即日起至8/20大稻埕夏日節開跑，今年於「大稻埕碼頭及延平河濱公園」一共施放8場煙火，其中7場為每周三（7/12、7/19、7/26、8/2、8/9、8/16）晚點8點半登場的180秒煙火秀中低空煙火秀，每周煙火主題不同，據觀傳局透露煙火示意影片，今晚施放的煙火主題為「歡瑩光臨」，於影片中的7秒至14秒出現螢火蟲花火，搭配璀燦花火點亮夜空。

圖／翻攝台北旅遊網臉書

大稻埕夏日節還有夏日貨櫃市集、天天都有河岸遊船燈飾，更於8/20的晚間8點半加碼，施放長達8分鐘的高空煙火秀。民眾除了選擇最接近煙火的3號、5號水門外，其他包含敦煌景觀平台、迪化運動公園、三重忠孝碼頭、北門廣場等，都是不錯的觀賞地點。

交通局特別提醒，因應煙火秀人車潮，大稻埕碼頭淡5號至淡3號水門，將於每週三晚間7時至9時30分進行車輛管制，包括「淡5號」、「淡4號」水門禁止車輛進入（含機車、自行車）；「淡3號」水門車輛只出不進（大客車除外）。

另外，於煙火秀上映前，推薦走走充滿文青風的文創百貨小店，「梁山泊壹零捌」創始店，坐落於百年歷史老城區大稻埕迪化街一段108號，保留原始房屋梁柱結構，讓前來的民眾體驗百年老屋的迷人風情。更集結了多家台灣文創設計品牌，如台灣製造的「木森好襪」、印花布料設計轉型的「錦源興、木子創意」、手工窯燒酒瓶藝術「瓶瓶禮」以及展現台灣茶葉文化的「茶日子」等。

圖／梁山泊壹零捌文創店提供

圖／梁山泊壹零捌文創店提供

歷經疫情兩年辛苦經營，台灣文創銷售平台「梁山泊壹零捌」終於隨著解禁迎來了第二家店 「梁山泊永康捌巷」，於即日起至梁山泊永康捌巷消費滿200元，即贈送小豬撲滿一個，限量1000個，送完為止。

圖／梁山泊壹零捌文創店提供

大稻埕煙火時間表

．中低空煙火：共計7場，7月5、12、19、26日及8月2、9、16日，時間為每晚8點半。

．高空煙火秀：8月20日週日施放長達8分鐘，時間為8點半。

如何前往？

．捷運大橋頭站：沿延平北路二段往南至民生西路右轉，往西步行約25分鐘即可進5號水門。

．捷運北門站：沿鄭州路往西步行約5分鐘即可進3號水門。

．捷運雙連站：沿民生西路往西步行約25分鐘即可進入5號水門。

梁山泊壹零捌 創始店

地址：台北市迪化街1段108號1樓

電話：02-2556-1415

營業：10:00-19:00

梁山泊永康捌巷

地址：台北市永康街8巷3號左側

電話：02-3393-7226

營業：10:00-21:30

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