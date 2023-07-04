全台最大！ 「高雄三井LaLaport」要來了 超過6萬坪、280間店進駐 開幕時間曝光
高雄人也要有三井LaLaport了！看準南台灣的消費力，三井不動產集團將闢建地上6層、地下2層，總樓地板面積逾6.3萬坪，將是全台規模最大的LaLaport複合型商場，預計2026年開幕！
位於台糖高雄鳳山國泰重劃區，全台第3家三井LaLaport商場「Mitsui Shopping Park LaLaport 高雄(暫)」，將是鳳山地區首座正統區域型購物中心，預計規畫引進280個日本、台灣知名品牌進駐，包含日系排隊美食在內的國內外知名餐飲品牌、生活消費性品牌、大型娛樂設施等，把時尚購物、饗食、藝文娛樂一次匯集。
「Mitsui Shopping Park LaLaport 高雄(暫)」交通鄰近未來高雄捷運橘線與黃線交界處(MRT橘線鳳山西站)，並串聯周邊國際級藝術表演中心衛武營、建軍站藝術村等景點，可望結合衛武營藝文空間與都會公園，打造高雄最具指標的休憩、娛樂環境。
備受台灣消費者期待的首間Mitsui Shopping Park LaLaport，已在5/16於台中市東區正式開幕營運。接下來，第2間台北市南港LaLaport，目前工程持續進行中，預定將於2024開幕。而在台的第3座Mitsui Shopping Park LaLaport開發案，已於6/30動土，確定將落腳高雄市東區鳳山，目標2026年開幕。
高雄鳳山三井LaLaport ［Mitsui Shopping Park LaLaport 高雄(暫)］
地址：高雄市鳳山區華泰段11號地
開幕時間：預計2026年
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