新北「4200坪花海」齊綻放！還有全台最大滑梯與限定水樂園免費玩

「新北大都會公園」花海綻放了！1.4公頃（4,235坪）的鮮黃花海散發著亮麗氣息，盛大開花持續至8月。除了沉醉在美麗的花海中，現場還設有星星、月亮及太陽等互動裝置，非常好玩又好拍，結束花海之旅後，還可至「熊猴森樂園」體驗全台最大的溜滑梯，或是造訪「海世界水樂園」穿越360度彩虹隧道，這些統統免費，快帶小孩同樂！

圖／新北市高灘處提供

今年的「新北大都會公園」花海主打以百日草為主角，不同顏色代表著不同的含義，如紅色象徵著「恆久不變的愛」、洋紅色則代表「繼續的愛」、黃色寓意著「逐日的問候」等。值得一提的是這些花海成長過程漫長，遊客務必一同愛惜生命與共同維護環境整潔。

圖／新北市高灘處提供

圖／新北市高灘處提供

此次主題為花海以生命的孕育為主，完美打造了放射狀地景花海和觀賞步道，讓遊客們身臨其境地感受愛之花海的美妙。而新北市高灘處處長張修銘更表示，百日草花海的花期預計延續至8月。另外還可安排「熊猴森樂園」享受全台最大的溜滑梯樂園，或光顧夏季限定的「海世界水樂園」，與朋友一起度過一個難忘的夏日時光。

圖／新北市高灘處提供

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