雙北「三大免費煙火秀」絢爛登場！煙火連放8週、光雕水舞及地景設置拍不完
免費煙火秀看起來！今年的雙北好精彩，一個暑期光是煙火秀就有三處，包含大稻埕夏日節、新北城市藝術節及淡水漁人碼頭煙火秀等，除了必看絢爛煙火外，也有戶外地景、打卡設置、光雕水舞表演、貨櫃市集等，有看有逛又有吃，這個暑假就要嗨一夏！
⬤ 大稻埕夏日節
「2023大稻埕夏日節」自7/1起至8/20在大稻埕碼頭及延平河濱公園登場，每天都有河岸遊船燈飾、夏日貨櫃市集，除了8/20大型煙火展演外，今年加碼於每週三晚間20點30分施放中低空煙火，連放八週超炫麗。
2023大稻埕夏日節
活動時間：7/1至8/20
地點：大稻埕碼頭、延平河濱公園
⬤ 新北城市藝術節
新北城市藝術節「新生地 NEW ART LAND」自6/30至7/16登場，在新北市美術館、鶯歌陶瓷博物館2大園區舉行，集結國內外藝術家13件大型地景視覺藝術作品。開幕壓軸300秒煙火秀雖已於7/1及7/2兩日施放完畢，但自即日起，美術館園區每日晚間6點半至8點，還有以空間意象定時呈現建築雷射聲光秀「共創之光」，欣賞光與聲的夜間魔幻景觀。
新北城市藝術節
活動時間：即日起至7/16
地點：新北市美術館、鶯歌陶瓷博物館
⬤ 淡水漁人碼頭煙火秀
淡水漁人碼頭「仲夏繽紛樂」煙火秀也是必追！預計將於今年7至9月間登場，據往年活動內容，除了高空煙火表演外，另有夜間光雕水舞秀。而目前活動確切日期尚未公布，更多相關動態及最新消息請關注udn美食旅遊頻道。
淡水漁人碼頭煙火秀
活動時間：預計於7至9月間登場
地點：淡水漁人碼頭
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