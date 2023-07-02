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慶大稻埕煙火節「住喜來登送3500元飛利浦負離子吹風機」！免費和服與計程車接送再送Buffet早餐

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／台北喜來登飯店提供
圖／台北喜來登飯店提供

台北喜來登大飯店推出「大稻埕浪漫假期」住宿專案，慶祝大稻埕夏日煙火節。7月1日至8月31日，雙人住宿可享「日本彩色浴衣體驗」穿上浴衣漫步在河岸浪漫賞花火，更貼心提供「免費單趟計程車接送」避免停車之苦。更狂的是入住直接送全新上市、價值3,500元的「飛利浦水潤護色負離子吹風機」，回房後享受冰涼的啤酒頭精釀啤酒，翌日再享自助早餐，享受微醺夏日之夜。專案自即日起開放預訂，雙人入住每晚6,500元起。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／台北喜來登飯店提供
圖／台北喜來登飯店提供

台北喜來登位於捷運善導寺站，離大稻埕商圈不遠，給自己小度假非常適合。而年度盛事大稻埕夏日節於7月1日至8月20日展開，共8場煙火秀。台北喜來登配合推出的「大稻埕浪漫假期」，提供賓客體驗道地日本彩色浴衣與有小巧精緻的金魚包，更貼心提供免費計程車接駁送至約會好去處的大稻埕碼頭，穿著浴衣體驗各種特色小吃、文青咖啡廳以及酒吧攤販等豐富行程。

圖／台北喜來登飯店提供
圖／台北喜來登飯店提供

大稻埕有著台灣文化寶庫之稱，白天可在街邊欣賞多藝術家創作以及展覽。夜晚則可沿著河岸漫步感受微風輕拂、眺望夕陽。每週三晚上能觀賞到全年度最絢麗的煙火。結束大稻埕探索回到飯店，享受冰涼的啤酒頭精釀啤酒解暑。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／台北喜來登飯店提供
圖／台北喜來登飯店提供

住宿專案的賓客更可獲贈飛利浦全新上市的夏日美髮神機「水潤護色負離子吹風機」，運用5000萬保濕鎖水負離子與礦物鋅離子雙效加持，能夠中和靜電以及鎖水抗毛躁，3種吹整模式設定讓吹頭髮變得更舒適輕快。現在預訂還可享有限量優惠，立即訂房並享受豐富行程，詳情請上官網查詢。

台北喜來登大飯店「大稻埕浪漫假期」住宿專案

預訂日期：即日起至8月25日

住宿日期：7月1日至8月31日

專案價格：每晚6,500+15.5%元起

專案內容：

1. 專案可體驗免費日本彩色浴衣租借服務、並贈送和風金魚束口袋搭配

2. 每房贈送全新上市的飛利浦水潤護色負離子吹風機乙台與啤酒頭精釀啤酒2罐

3. 專案可享免費單趟計程車接送服務

4. 專案翌日可享十二廚雙人自助早餐

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