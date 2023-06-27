直擊「2023大稻埕煙火秀」！ 3家飯店「夏日節住房專案」 凱達躺著看、六福遊船河賞煙花、晶華栢麗廳自助早餐

每年的夏季盛事來了！ 「大稻埕煙火秀」從往年的1天一口氣升級到8天，「2023大稻埕夏日節」自7/1到8/20在大稻埕碼頭、延平河濱公園盛大登場，天天都有河岸遊船燈飾、夏日貨櫃市集，而除了8/20將舉行的大型煙火展演外，今年更加碼在每週三晚間20:30施放中低空煙火。

同步推薦3家飯店帶來的「夏日節住房專案」，讓大家優惠住房享遊河體驗、賞煙花配美食美酒不是夢，更歡迎國內外遊客前來規畫一趟台北盛夏旅遊！

台北凱達大飯店

圖／台北凱達大飯店提供

台北凱達大飯店，距離大稻埕約15分鐘車程，限量推出「璀璨夏日住房專案」，標榜房內躺著就可觀看大稻埕煙火，便民價每房3699元起。此外，適合情侶共度七夕的豪華套房，有獨立客廳、寬敞臥室以及頂級衛浴搭配景觀泡澡浴缸，還有全景落地窗可完美直擊燦爛花火的浪漫展演，原價22800元，專案優惠每房9999元，躺著看璀璨花火不是夢。

六福萬怡、六福居

圖／六福集團提供

位於南港區的台北六福萬怡酒店，以及位在捷運中山站的六福居公寓式酒店，於即日起至8/19推出「2023大稻埕夏日節」住房專案，包含六福萬怡酒店一泊二食入住13坪豪華客房，搭配The Lounge大廳酒吧開胃小食松露炸薯條、台式鹽酥蝦、獨家風味炸雞翅三選一、柏克金夏日5曲啤酒2罐及翌日早餐，並合作遊艇業者享有雙人50分鐘的大稻埕遊河體驗(市值700元)，若預約成功週三晚間8點航班，還可加碼欣賞到夏日節精彩煙火秀，專案價6,799元起。

六福居則為一泊一食，入住18坪大的都會景觀套房，並享有入住期間一樓交誼廳暢飲台灣特色啤酒、飲料Happy Hour禮遇，與翌日早餐兩客，此外同樣搭配夏日節大稻埕碼頭遊河體驗門票2張，專案售價5,699元起。

台北晶華酒店

圖／台北晶華酒店

台北晶華酒店推出「晶華煙火遊河假期」住房專案，入夜後利用「大稻埕夜航遊河」體驗優惠券，搭乘夜航船班「藍天一號」，途經台北大橋、中山高速公路橋、重陽橋，航行時間約一小時，專案另外包含「CNN唯一推薦台北必吃自助式早餐」，可至酒店一樓的栢麗廳，品嘗新鮮現做、豐富多元的早餐，加購高鐵車票另有7折起優惠。兩人住每房每晚7,800元起，另贈一位6歲孩童免費住宿。

圖／台北晶華酒店提供

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