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和逸飯店台北民生館「10週年」買1送1！壽星4800元房費免費升級至45000元頂級套房
「和逸飯店台北民生館」為了慶祝7月壽星的巨蟹座和獅子座，現在推出壽星下午茶套餐買一送一的特別優惠。更令人振奮的是，如果消費者和飯店有同一天的生日，還可獲得價值40,200元的免費升等入住！此外，期間專案還有價值超過10,000元的好禮，快來搶優惠！
「HOTEL COZZI和逸飯店」台北民生館即將迎來10週年慶，為此推出「十分滿逸」專案，只要6月30日至8月31日期間入住。舒適的雙人客房每晚起價4,999元，含自助早餐和主廚特製甜點。平日入住更享有免費延遲退房至下午2點的福利。每間客房還附送一本「十十滿逸護照」，內含套房升等券、客房升等券、1,000元住宿抵用券以及各種餐飲兌換券，總價值超過10,000元。
參加專案的同時還具備抽獎資格，有機會贏得超狂價值85,000元的「和逸套房平日入住1晚」和其他多樣好禮。如果消費者是7月12日的壽星，只要在官網或電話預訂任何住房專案並在7月入住，就可以免費升等至價值45,000元的舒適套房，每日限量2間，目前官網專案價格約4,800元起，立即獲得現賺40,200元！
另外，週年慶期間餐飲部門也有優惠活動。在飯店的二樓的THE Lounge，週一至週五提供多彩晨光式自助早餐買一送一。下午茶套餐全面八折，而7月壽星在7月10日至7月17日期間享受下午茶時段，更可享受套餐買一送一！眾多好康不要錯過了，詳情上官網查詢。
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