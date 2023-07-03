真的要來了！訪日必吃「挽肉與米」海外一號店登台　開幕日、店址、注意事項一次看

去日本沒吃到沒關係！被網友大讚是漢堡排天花板的「挽肉與米」即將登陸台灣，海外首店將開在台北中山區，正式開幕日也已確定，並在官方IG預告。不論是去日本沒吃到，還是去了日本想再回味的朋友，未來在台灣就能品嘗到。現在筆記拿好，跟著udn小編一起記下開幕的最新資訊吧！

圖／挽肉と米IG@hikiniku.to.come

圖／挽肉と米IG@hikiniku.to.come

開幕倒計時！日本超人氣漢堡排「挽肉與米」海外唯一分店將插旗台灣，店址位於台北中山區的赤峰街，店家也已開設台灣店官方IG，並正式宣布海外第一號店將於7/14開幕和大家見面。這個好消息一出，吸引不少網友湧入留言「排爆」、「好期待」、「是時候彌補在日本錯過的好料了」、「衝了」。

值得注意的是，「挽肉與米」並無接受電話及網路訂位，需於當天早上至現場領取號碼牌，後續店家也將公布訂位方式與入店須知，建議想吃的朋友可先關注「挽肉與米 台灣」官方IG。

圖／挽肉と米IG@hikiniku.to.come

圖／挽肉と米IG@hikiniku.to.come

挽肉與米 台灣｜海外第一號店開幕資訊

開幕日：2023/7/14

店址：台北中山區赤峰街

注意事項：用餐需於當天早上至現場領取號碼牌，無接受電話及網路訂位，相關規則以店家公告為主

挽肉與米 台灣官方IG

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