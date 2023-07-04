限時2天！ 「虎航冬季促銷」今開搶 飛日本1599元、飛韓國1299元起
搶機票了！台灣虎航冬季航班促銷今（4）日10：00開跑，飛韓國單程未稅最低1299元、飛日本及泰國單程未稅最低1599元起，限時販售至7/5晚上23:59，適用搭乘時間為10/29至明（2024）年3/30，開搶動作要快！
台灣虎航今日起開賣冬季航班，包含最熱門的日本、韓國、泰國航線。日本航線單程未稅台北/高雄-成田/羽田1,799元起、台北/高雄-大阪1,799元起、台北/高雄-福岡 1,799元起、台北/高雄-名古屋1,799元起、台北-小松1,799元起、台北-茨城1,699元起、台北-新潟1,799元起、台北-沖繩 1,599元起、台北-岡山1,699元起、台北-函館2,199元起、台北-仙台1,799元起、台北-花卷1,799元起。
韓國航線單程未稅最低價台北-首爾1,299元起、台北-大邱1,299元起、台北-釜山1,299元起、台北-濟州1,699元起；泰國航線單程未稅台北-曼谷1,599元起。
台灣虎航表示，旅客可透過台灣虎航官網、行動裝置APP購票，銷售期間為今（4）日10：00至7月5日23：59，搭乘期間為2023年10月29日至2024年3月30日。
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