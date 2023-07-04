限時2天！ 「虎航冬季促銷」今開搶 飛日本1599元、飛韓國1299元起

「新北大都會公園」花海綻放了！1.4公頃（4,235坪）的鮮黃花海散發著亮麗氣息，盛大開花持續至8月。除了沉醉在美麗的花海中，現場還設有星星、月亮及太陽等互動裝置，非常好玩又好拍，結束花海之旅後，還可至「熊猴森樂園」體驗全台最大的溜滑梯，或是造訪「海世界水樂園」穿越360度彩虹隧道，這些統統免費，快帶小孩同樂！

2023-07-04 12:00