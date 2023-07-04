全台5間飯店爽住「一晚免1100元」！線上旅展開賣「早餐統統免費吃」

即刻行動，暢遊夏日！線上旅展下殺限時優惠！包含五星飯店開賣「環島住宿套票」，每晚僅1070元，直接盡情玩樂，還能免費品嚐美味早餐，真的划算！

圖／承億文旅提供

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「承億文旅」線上旅展現已經開展，盛大推出一系列住宿與餐券優惠。當中，不容錯過的就是「承億文旅五館環島住宿套票」，僅需10699元，雙人爽住包含淡水吹風、台中鳥日子、花蓮山知道、墾丁雅客小半島和潭日月等五間知名飯店，同時還可享受免費早餐服務。相當換算一個人不用1100元。

圖／承億文旅提供

至於承億還推出「承億文旅五館雙人聯合住宿券」，優惠價格也只要1899元。憑券入住淡水吹風、台中鳥日子或花蓮山知道，更驚喜的是，五館雙人聯合住宿券買6送1，相當於只需支付11,394元，換算下來每晚每個人只需要負擔814元。其他旅展好康還包含承億文旅平日週一至週四入住雙人房享房型升等與承億酒店暑假平日不加價，一泊二食只要7,500元。更多優惠請上官網線上旅展，把握機會享受假期吧。

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