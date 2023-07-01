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暑期玩澳洲「8天7夜機加酒免4萬」攻略！搞定觀光簽「墨爾本」5大經典景點1次看

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／旅遊美食特約作者萊點特別攝影
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想到澳洲，多數人都會想到大太陽、沙灘、海邊與風光明媚的風景，不過如果是暑期玩澳洲（澳洲目前為冬季），要怎麼玩才能省錢又好玩呢？UDN小編整理澳洲旅遊攻略懶人包，讓想去澳洲的夥伴能快速上手，一起來看看吧。

圖／旅遊美食特約作者萊點特別攝影
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一、申請澳洲觀光簽證5分鐘搞定

現在想要入境澳洲觀光旅遊，只要下載App並且線上申請，5分鐘馬上搞定。首先先下載AustralianETA app申請電子簽證(ETA)，備妥個人護照、Email與信用卡按照步驟填寫，現場刷卡費用為澳幣20元（約台幣400元左右），約略5分鐘內就會收到電子簽證，可於海關出示，若擔心網路顯示問題，也可以下載列印備用。ETA的有效期為1年，每次入境不可待超過90天。

圖／截圖自App Store
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二、耐心搜尋與比價機加酒免4萬

若想要撿到便宜或CP值高的機票，建議可以下載Skyscanner或易遊網App等來進行比價，尤其Skycanner會幫忙提供最佳組合、最便宜與最快等幫助不同需求的消費者提供當下最適合的班機，舉例「最便宜」來說，以2023年暑期，目前票價約略落在22,000至25,000元左右，雖然票價較甜，但轉機時間長；若想要免轉機直飛，以國內來說有華航與長榮可以選擇。至於住宿部分，Agoda與Airbnb都有落在單人一千元左右的價位，尤其青旅以墨爾本為例，像是Selina Central Melbourne就位在市區繁榮地帶，交通非常方便。

三、墨爾本景點1：聖派翠克教堂

若喜歡澳洲繁華又自然明媚的榮光，首推澳洲第二大城「墨爾本」。喜歡莊嚴肅穆或宗教文化可到「聖派翠克教堂」看看（又名：聖巴特利爵主教座堂 St. Patrick’s Cathedral），是天主教墨爾本總教區的主教座堂，外觀是典型的哥德式建築，室外還有一道聖水渠道，走進教堂會被震懾莊敬的氛圍獲取平靜，若天氣好，陽光灑進教堂顏彩更添莊嚴肅穆。執得一提的是該教堂禁止從事茹婚攝等商業攝影。

圖／旅遊美食特約作者萊點特別攝影
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圖／旅遊美食特約作者萊點特別攝影
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四、墨爾本景點2：墨爾本皇家展覽館

作為「澳洲第一個」被列為世界文化遺產的「墨爾本皇家展覽館（Royal Exhibition Building）」，絕對是旅遊墨爾本必去的景點之一，建築完成於1880年，號稱最典雅與優美的建築，加上冠上Royal與尊爵感，伴隨綠地公園的裝飾，常常有婚攝或婚禮拍攝進行，來這裡走走油氣非常舒服。

圖／旅遊美食特約作者萊點特別攝影
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五、墨爾本景點3：霍西爾巷塗鴉牆

提到墨爾本就會聯想到著名的塗鴉文化，作為藝術之都，塗鴉牆在墨爾本市區隨處可見，然後一定要走訪霍西爾巷（Hosier Lane），號稱是墨爾本最有名的塗鴉牆，大膽使用鮮豔的顏彩與當代時事作為街頭藝術，不論假日或平日都常常吸引不少觀光客或遊客拍照。

圖／旅遊美食特約作者萊點特別攝影
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六、墨爾本景點4：費茲洛依區

費茲洛依區（Fitzroy）其實位處市中心約略三公里，建議搭乘電車（Trams）前往，有別於市區的繁華與速度，這裡的一切絕對集結慢活與鍾愛的一切，舉凡咖啡廳、市集、酒館、藝廊與服飾或Outlet都可以看得到，手拿一杯馥烈白（Flat White）搖身一變文青，走在街上毫不違和，是一定要來Chill一下的景點區域。

圖／旅遊美食特約作者萊點特別攝影
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六、墨爾本景點5：雅拉河

墨爾本最知名的河域一定要來「雅拉河（Yarra River）」，而且不論白天或夜晚都適合走走散步或停留，光是夜景就令人美不勝收，除了有半日遊的船可以搭以外，河邊還有不少餐酒館與咖啡廳，甚至從橋上看過去都能一眼看到大樓融合河岸的絕美景致，令人不禁嚮往多停留的可能性。

圖／旅遊美食特約作者萊點特別攝影
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當然除了市區或鄰近市區的景點外，其他像是普芬比利蒸汽火車（Puffing Billy）能把腳伸到外面暢遊自然景緻、樹立海邊一整排三角裝飾木屋的彩虹小屋（Brighton Beach）又或是寧靜自然的吉朗（Geelong），都是墨爾本旅遊可以安排的周邊景點。最後由於是冬季，雖然白天仍有大太陽，但溫度與體感差距日夜非常大，甚至有可能出現3至12度之間的落差，建議暑期七八月前往澳洲旅遊，仍需要帶羽絨衣、圍巾與毛帽保暖喔，洋蔥式穿搭也很適合一天好似四季天氣的澳洲。

圖／旅遊美食特約作者萊點特別攝影
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