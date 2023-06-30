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「Roller186滑輪」進軍小巨蛋7/1正式開幕！全新太空場景＋容納300人空間超大

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／Roller186提供
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Roller186滑輪場即將7月1日正式進軍台北小巨蛋了！將帶來全新主題套裝「迷幻太空」，場館環境改變，從復古風格轉為冷色調的視覺設計，營造神秘感。售票站、觀看區、吧檯、置物換鞋區等各處都有驚喜。場地高達450坪，可容納300人，配合彩色亮光、背景音樂，一定要來玩！

圖／Roller186提供
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「Roller186小巨蛋館」為玩家打造出太空世界館，將充滿互動裝置和特效。滑輪場周圍的光軌與滑行者並肩而行，提供獨特體驗。投影設備、視覺動畫指引，展現創意。而特別區域如「星際探索區」有黑洞和滑行軌跡等特效，也會不定期舉辦DJ Music Show，讓人享受宇宙的冒險。

圖／Roller186提供
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Roller186小巨蛋館也很貼心，特別考慮到滑輪場的活動空間，提供廣大的450坪空間，可容納300人同時滑行。彩色亮光與背景音樂的融合，保證帶來刺激的滑行體驗。不僅如此，館內設有新手練習區和安全設計，適合各級滑輪玩家盡情享受快感和樂趣。

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Roller186小巨蛋館於2023年7月1日開幕，位於台北市松山區南京東路四段2號1樓。營業時間為平日10:00～23:00、假日09:00～23:00。票價根據平日和假日不同時段提供多種套餐選擇，鞋租及護具則需額外支付100元。

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