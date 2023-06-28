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Hello Kitty中暑了？碧潭地景Hello Kitty暫停展出，網友曝：消風了

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／新北市觀旅局提供、新北旅客粉絲頁
圖／新北市觀旅局提供、新北旅客粉絲頁

別白跑！昨(27)日，新北市觀光旅遊局的官方粉絲團發出重要公告，表示日前開展的「碧潭地景裝置Hello Kitty」因出現狀況，為維護遊客觀賞品質，目前暫停展出。同時，也透露後續Hello Kitty復出將另行公告，請欲前往拍照的粉絲別擔心。

圖／新北旅客粉絲頁
圖／新北旅客粉絲頁

碧潭風景區日前展出新「碧潭地景」，三麗鷗明星超萌現身，有高達13米的Hello Kitty、軟萌布丁狗、可愛大耳狗、天真美樂蒂、懶懶蛋黃哥等療癒角色，吸引不少民眾前往拍照打卡。但由於昨(27)日發現Hello Kitty裝置有些狀況，不得已自6/27起暫停展出，同步表示後續復出資訊會再公告，請粉絲們期待Hello Kitty回歸。

圖／新北市觀旅局提供
圖／新北市觀旅局提供

貼文一出，有網友表示「今天有經過，消風」、「第一天就去看了」、「有點小可惜」，也有人創意解釋認為是Hello Kitty「中暑了」。建議之後想去打卡Hello Kitty的朋友，出發前先看看新北旅客粉絲頁是否有更新復出資訊喔！

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