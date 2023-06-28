Hello Kitty中暑了？碧潭地景Hello Kitty暫停展出，網友曝：消風了

「和逸飯店台北民生館」為了慶祝7月壽星的巨蟹座和獅子座，現在推出壽星下午茶套餐買一送一的特別優惠。更令人振奮的是，如果消費者和飯店有同一天的生日，還可獲得價值40,200元的免費升等入住！此外，期間專案還有價值超過10,000元的好禮，快來搶優惠！

2023-06-28 12:00