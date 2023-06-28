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「週六夜市」開逛了！ 苗栗最新「胖卡餐車夜市」 上百美食攤位+童趣市集 再加贈20元折價券

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝公11夜市市集臉書
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苗栗新夜市逛起來！ 位於苗栗頭份新開張的「公11夜市市集」胖卡餐車夜市於端午連假全新開幕啦，現場集結了超過上百攤位，除了有多達10-20台的特色胖卡餐車，有特色小吃攤、美味餐飲、童趣遊戲等，還有街頭藝人表演秀可觀賞，每週六限定登場，快轉給身邊愛逛夜市的朋友吧。

圖／翻攝公11夜市市集臉書
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「公11夜市市集」共有超過100家餐飲攤位，最新預告7/1新開幕的第二天，邀集多達16台特色餐車進駐，現場可嘗遍彩色地瓜球、牛舌蔥油餅、日式串燒烤肉、牽絲窯烤披薩、港式粉腸、有利脆皮豬、精緻烤鴨、海苔飯捲、造型雞蛋糕、炸冰淇淋等小吃，以及各式消暑飲品，更有多種遊戲攤位可玩，讓大人小孩都開心同樂。

圖／翻攝公11夜市市集臉書
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當日現場還邀請街頭藝人演出，帶來火舞、舞蹈、立方體、雜耍等精彩特技表演，民眾能在現場座位休憩區邊吃美食、邊欣賞表演。此外，當天只要分享「公11夜市市集」粉專指定貼文，簡單步驟就可以兌換20元的消費折價券。

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圖／翻攝公11夜市市集臉書
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「公11夜市市集」鄰近尚順百貨，為每週六限定的特色夜市，營業時間為下午4點至晚間10點，附近更設有停車場(汽車50元、機車免費)，對於騎車來的在地人或外地開車來的遊客們都相當地方便！

圖／翻攝公11夜市市集臉書
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公11夜市市集

地址：苗栗縣頭份市東桃路66-1號(尚順娛樂世界旁)

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市集

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