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「2024行事曆」請假攻略！ 春節請3休12、雙十節請1休4、補班日只有1天

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／ingimage示意圖、翻攝行政院人事行政總處
圖／ingimage示意圖、翻攝行政院人事行政總處

端午連假剛結束，想玩的心忍不住！ 翻開2024行事曆，快看看有哪些國定假日，由於2023年補班補課日多達6天，民眾連帶關注2024連假行事曆的補班次數，因此對照行政院人事行政總處最新公布，核定113年政府行政機關辦公日曆表，總放假天數為115天，3天以上的連續假期只剩下4次，補班次數也只有1次。

2024年最大的變化是明年只有4個連假，包括元旦、過年、兒童節與清明節、端午節，假期相比2023年相對減少，但彈性補班日也只剩下2/17需補班補課。

圖／翻攝行政院人事行政總處
圖／翻攝行政院人事行政總處

2024年上半年度有4個連假，勞工仍為5/1放假，下半年零連假，想快樂出遊的大家只能善用特休啦！

・元旦（12/30-1/1）連休三天

・過年（2/8-2/14）連休七天

・228（2/28）放一天

・兒童節與清明節（4/4-4/7）連休四天

・勞動節（5/1）勞工放一天

・端午節（6/8-6/10）連休三天

・中秋節（9/17）放一天

・雙十節（10/10）放一天

「2024行事曆」請假攻略

．農曆春節：請3天休12天（2/5-2/7請假，放2/3-2/14）

．228和平紀念日：請2天休2天（2/29-3/1請假，放2/28-3/3）

．清明節：請3天休9天（4/1-4/3請假，放3/30-4/7）

．端午節：請4天休9天（6/11～6/14請假，放6/8～6/16）

．中秋節：請1天休4天（9/16請假，放9/14-9/17）

．中秋節：請4天休9天（9/16、9/18-9/20請假，放9/14-9/22）

．雙十節：請1天休4天（10/11請假，放10/10-10/13）

．雙十節：請4天休9天（10/7-10/9請假，放10/5-10/13）

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