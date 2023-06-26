沒公德心！為拍照踐踏宜蘭稻草人農田　農夫心血泡湯：以後都不放了

在鮮黃阿勃勒跟豔紅鳳凰花盛開之後，這段時間輪到粉紅色的紫薇花在台中「亞洲大學」的校園內盛開綻放，和校內的巴洛克圓頂建築互相襯托，簡直一秒出國到了歐洲，趁著花期還沒結束，到亞洲大學走走，順便來個台中一日遊吧～

2023-06-24 17:02