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沒公德心！為拍照踐踏宜蘭稻草人農田　農夫心血泡湯：以後都不放了

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權、農夫提供
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權、農夫提供

令人痛心！宜蘭壯圍打卡聖地「飛天掃帚 巫婆婆」稻草人農田竟被不知名人士惡意破壞，踐踏農夫大半年的心血，現在農夫也將稻草人收起來，欲前往拍照的民眾愛注意！別白跑一趟。

圖／農夫提供
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每到夏季農作收成前，牛埔仔永惠廟附近的金黃稻田都看得到農夫特別設計的裝置藝術，今年有「飛天掃帚 巫婆婆」及「無臉男」稻草人矗立其中。沒想到昨(25)日竟發生讓人痛心之事，據宜蘭ㄚ欣貼文闡述，農田遭不知名人士踐踏，甚至踩出一條路，破壞了農夫辛苦了大半年的心血。

而該稻田的農夫也在社團發文表示，6/24下午壯圍忽然吹起強風，巫婆稻草人已經被吹壞掉了，6/25甚至有人為了撿吹掉的巫婆面具，下腳踐踏農田，因此農夫也同步請求民眾不要私自下田踩踏。不少網友看到貼文後，紛紛回應「好誇張～沒公德心！」、「稻田裡怎麼可以這樣踩踏，農民本來就是看天吃飯，還要被觀光客這樣糟蹋農作物」。宜蘭ㄚ欣也透露，農夫因看到這情景後氣憤表示「以後都不放(稻草人)了」。提醒大家在拍照打卡的同時，也請設身處地為他人著想。

圖／農夫提供
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