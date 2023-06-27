真實版「天外奇蹟」！台中「這棟藝術品」超吸睛，網讚：根本是「豁出去了移動城堡」

真實版霍爾的移動城堡？位於台中的這棟繽紛建築宛如動畫「霍爾的移動城堡」，讓不少看到分享的網友表示「很好看欸！這是天外奇蹟嗎」、「這也太酷了」、「好厲害喔，真是有夠藝術」，意外成了巷弄中怪異又神奇的吸睛建築。

圖／IG@tpo5088授權

獨一無二手作城！台中這棟建築被裝飾成「霍爾的移動城堡」，也被網友以為是電影「天外奇蹟」的房子，但它其實有個名字叫作「石頭屋」，因為門口附近堆有很多石頭，而上面被大家認為像是氣球的裝置，則是海邊常見的浮筒，被屋主精巧妝點成繽紛又夢幻的「超大件藝術品」。

圖／IG@tpo5088授權

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IGer@tpo5088分享美圖及空拍後，吸引許多人目光，紛紛留言「根本就是一棟藝術品」、「乍看以為是氣球」、「天啊！這建築物充滿童趣耶」、「這真的很狂耶！根本『豁出去了移動城堡』」。

（IG貼文內有空拍影片可以欣賞喔！）

大甲石頭屋

地址：台中市大甲區青二路5巷21號

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