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一秒到歐洲！ 台中亞洲大學校內「粉紅紫薇」盛開中 呼應銅綠巴洛克圓頂，滿滿異國風情

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／molly888666IG、圖／ dalin209 IG、圖／ imma_pon IG
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在鮮黃阿勃勒跟豔紅鳳凰花盛開之後，這段時間輪到粉紅色的紫薇花在台中「亞洲大學」的校園內盛開綻放，和校內的巴洛克圓頂建築互相襯托，簡直一秒出國到了歐洲，趁著花期還沒結束，到亞洲大學走走，順便來個台中一日遊吧～

圖／molly888666IG
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圖／dalin209 IG
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四季接連綻放的各色花朵，讓位於台中霧峰的亞洲大學校園，變成中台灣的網美照、熱門婚紗取景地；而正值盛夏的6到9月，正好是紫薇花的花期，亞大校園內自美術館到體育館都有種植紫薇，與銅綠色的巴洛克式圓頂建築(行政大樓暨圖書館)互相襯托，異國情調十足，趁著週末去走走，簡直不用機票一秒出國到歐洲！網美網帥們可別放過這個美拍景點～

圖／dalin209 IG
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亞洲大學的校內有停車場，方便大家開車前往及之後驅車到台中其他景點；另外，雖然校園內已經放暑假，但希望大家在校園內也能輕聲細語、維護好環境囉！

圖／imma_pon IG
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亞洲大學

地址：台中市霧峰區柳豐路500號

紫薇花廊：自現代美術館延伸至體育館

有停車場

圖／dalin209 IG
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