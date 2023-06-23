這書店真的很會！ 驚見性騷「抓蕉替」時事專區 ：不管你有多大，NO就是NO

這家書店太會了！ 有網友在「路上觀察學院」公開社團PO出他在三民書局看到的最新有哽畫面，可以看見書局設置了「性騷主題專區」，放置的書包括《不！別亂碰我的身體》、《遇到壞人怎麼辦？》、《尊重RESPECT》、《失控的匿名正義》、《跑得比真相更快的謊言》、《您已登入N號房》等，皆是最近貼近性騷議題#metoo的延伸閱讀書籍。

此外，仔細觀看書櫃上還貼有標語，包括與Nono相關聯的「不管你有多大，NO！就是NO！」，炎亞綸的「不是道歉就不會炎上」，黃子佼的「抓蕉替」，以及「一開始就不要去做」、「人生三大錯覺之他喜歡我」、還有以黃子佼的毀滅式爆料作分水嶺的「6/19前娛樂圈me too，6/19後娛樂圈you too」。

圖／翻攝路上觀察學院公開社團

讓原PO忍不住拍照並分享說「三民書局，這麼跟上時事的書店！」，網友們紛紛笑說「三民書局好好笑每次都跟時事」、「下面的書單真的很威」、「現在店員真的都很厲害」「看似亂作一通但很好笑的推銷方法很好」、「而且兩邊的心情都照顧到，被性騷的，差點被誤會性騷的都照顧到了」。

另外，也有網友貼出三民書局先前的神作「超商浩克、警棍高手」選書專區的照片，也是讓其他人看了會心一笑，但也有人認為三民書局的美編再加強，「他們的梗都不錯，但是美編太差了…」、「這個美編比我的期末還悲劇」，另有人說「這樣大家才會注意到」、「身為專業設計師，喜歡這種排版！太有特色了！有力道，不要做美化編排！」。

圖／翻攝路上觀察學院公開社團

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