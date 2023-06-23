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Google評價僅1.3星！ 「世界評價最低串燒店」排隊人潮不絕 老闆自豪「嚴苛店規」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝IG@shimbashi_daitouryou、Google map
圖／翻攝IG@shimbashi_daitouryou、Google map

上餐廳前有先查閱網路評論的習慣嗎？ 如果有家餐廳的Google評分只有1.3顆星，你還敢前往嘗試嗎？ 日本東京有家特別的居酒屋，僅管評價極低，卻有不少顧客願意前往用餐甚至排隊等待。

日媒《日刊SPA！》先前評選出「15家評分低的好餐廳」，有家位於東京都港區的串燒店「出世酒場 大統領」Google評分很低，生意卻相當火爆，主因是老闆訂下了嚴格許多嚴苛的店規，包括「單一顧客不收」、「酒量不佳者不得入內」、「不收只能喝一、兩杯的客人」、「禁止已在他店用過餐的人來續攤」、「若加點的訂單中沒有酒就要立即結帳」等等。

圖／翻攝IG@shimbashi_daitouryou
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報導一出之後，店家的生意卻反而蒸蒸日上，接連幾天店門外湧入大批民眾排隊、嘗鮮。店家也對網路上的批評也不以為然，在官方IG上刻意加註「世界最嚴格的串燒店」、「世界評價最低的串燒店」。

甚至在接受電視媒體訪問時，老闆表示網路上的評價得到1分或5分都沒有差別，因為只要有越多人留言、討論，店家就能獲得越好的宣傳效果，更霸氣直言「如果你想要好的服務，就要做一個好顧客！」。

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