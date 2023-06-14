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畢業優惠開搶！ 台灣虎航「台北、台中、高雄」飛澳門899元、飛東京甜甜價1799元

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
台灣虎航。本報資料照片
台灣虎航。本報資料照片

迎畢業季機票優惠快搶！ 台灣虎航今上午10點開搶「WOW走若飛•畢業萬歲」優惠活動，限時38小時搶購優惠票價，針對日本、韓國、泰國、菲律賓澳門等航班推出優惠價，可下訂6/14至9/30機票。包含台北、台中、高雄三地起飛的最低澳門899元起

台灣虎航宣布6/14上午10點開搶38小時的限時促銷優惠，至6/15的晚間23:59結束，可下訂2023/6/14至2023/9/30期間機票。一次針對亞洲多個國家，日本方面首推熱門的東京羽田有1,799元起的甜甜價、台北-茨城1,899元起、台北-新潟1,999元起、台北-仙台2299元起、台北-小松1,899元起、台北/高雄-福岡1899元起、台北-函館2,699元起、台北-佐賀2,399元起。

圖／翻攝台灣虎航官網
圖／翻攝台灣虎航官網

韓國則有台北-釜山1,299元起、台北-大邱1,099元起；泰國有台北-曼谷1,799元起。菲律賓有台北-長灘島1,299元起、台北-巴拉望1,299元起。而至於澳門，除了台北，此次還包含台中、高雄都有優惠價，僅899元起，超殺優惠。需注意的是，此優惠價格皆為單程未稅，且不含推運行李等，開放銷售之日期及機位數有限，售完為止，手刀搶定要快！

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澳門 菲律賓 台灣虎航 函館 大邱

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